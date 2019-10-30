中評智庫：大灣區與區際行政法律衝突調適

中評社香港10月30日電／深圳大學港澳基本法研究中心博士研究生馮澤華在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《中國區際行政法律衝突研究述評》，作者認為：大灣區建設是全面推動港澳台與內地互利合作的重大平台與制度起點。中國的區際行政法律衝突理論研究將迎來一個新的歷史發展階段。特別行政區的具體實踐表明，“一國兩制”理論暗含著從“主權統一”到“國家治理”的功能變遷軌跡。以大灣區建設為平台的新時代下，這種功能變遷更加明顯。從民族復興的中國夢角度而言，以大灣區建設為平台，將港澳台納入國家治理體系是一種頂層設計，旨在更好地提升國家治理能力現代化水平。然而，值得注意的是，過度承認域外效力會產生負面效果，需要通過協議加以解決。這意味著內地與港澳台的互利合作須儘快以統一的區際衝突法進行協調，方能避免各自司法資源的過度耗損。大灣區建設將可為內地與港澳台調適區際行政法律衝突提供經驗借鑒。文章內容如下：



在傳統國際私法理論的路徑依賴下，行政法作為公法的域外效力被否定。因此，在否定論者看來，中國不存在區際行政法律衝突。然而，伴隨著粵港澳大灣區建設的深入，中國區際行政法律衝突愈發明顯。不同法域的衝突性不能阻擋主權國家的統一性。因此，在肯定論者看來，中國存在區際行政法律衝突。中國的區際行政法律衝突在本質上等同於中國內地（大陸）內部各省市間的行政法律衝突，是中國作為主權國家內一級行政單位間因行政法律規範不完全一致而產生的衝突，但前者由於享有相對獨立的立法權，在環境保護、稅收規則、建築標準等方面的立法權限高於內地省市。



從國際私法的傳統觀點來看，各國或者各法域一般嚴守公法的地域效力原則，不承認域外公法在本法域的效力，因此不會產生公法衝突，由於行政法是最典型的公法，故行政法的地域效力尤為明顯。然而，隨著粵港澳大灣區（以下簡稱大灣區）建設的深入，中國內地（或稱大陸）與港澳台全面互利合作進程的加快，彼此間的行政事務隨之密切合作，容易產生不同法域的行政法對同一行政事務競相要求調整的現象，這就必然催生區際行政法律衝突。一般認為，儘管大陸與台灣的政治關係尚未確立，但目前兩岸的法律關係實際運作模式類似於內地與港澳地區。2019年2月，中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（以下簡稱《規劃綱要》）特別強調：“在‘一國兩制’下，粵港澳社會制度不同，法律制度不同，分屬於不同關稅區域，市場互聯互通水平有待進一步提升，生產要素高效便捷流動的良好局面尚未形成。”當前，中國區際行政法律衝突主要表現為執法過程。內地與港澳台在執法合作中通過協商的方式予以調適部分行政法律衝突。隨著粵港澳三地的高速融合，司法間的行政法律衝突亦隨之而至，進而影響至港澳台與整個內地的融合關係。因此，本文擬從否定中國區際行政法律衝突的理論邏輯出發，追尋肯定中國區際行政法律衝突的內在意蘊及其具體表現，最後就中國區際行政法律衝突的終極歸宿提出若干面向，期待研究成果能夠推動行政法學、港澳台法學、區際司法理論共同向前發展。