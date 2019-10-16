中評智庫：一帶一路　韓國學者怎麼看？

河度亨教授（左）；李正男教授（右）。 中評社香港10月16日電／中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員薛力博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號以《“一帶一路”與韓國——東亞國家與地區看“一帶一路”系列之二》為題，發表了他在韓國高麗大學CNN咖啡廳對韓國國防大學教授河度亨、韓國高麗大學教授李正男的專訪，文章內容如下：



1、中國為什麼要提出“一帶一路”？因為經濟、政治、戰略還是其它原因？



河：我認為，有好多原因。從整體看，“一帶一路”是中國希望（藉此）擴大影響力、成為強國的倡議。



李：具體來看，經濟、政治、戰略的因素都有。總體來看，“一帶一路”是一種中國崛起的戰略性方案，通過“一帶一路”擴大對歐亞的影響力。“一帶一路”雖然是經濟方面的合作，但是通過經濟合作，最後仍將形成一種以中國為中心的經濟圈。



薛：以中國為中心的經濟圈？



李：一帶一路倡議強調的是在政策、基礎設施、貿易、金融投資、人員交流方面，加強中國跟沿線國家的互相合作和連線性。因此，在推進一帶一路過程中，對於歐亞國家，中國的經濟、文化、中文、人民幣的影響力將一併提高。所以“一帶一路”不衹是經濟方面，而是一種中國崛起的戰略性倡議。



另外，韓國（也）離不開中國。