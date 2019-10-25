中評智庫：台灣流行文化在大陸傳播和演變

中評社香港10月25日電／四川省社科院政治學所碩士研究生唐梓涵在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《台灣地區流行文化在大陸影響的變遷》，作者認為：在不同地區交往的過程中，文化的交流能夠提高互相之間的瞭解和好感，為相互之間的對話建立積極友好的環境氛圍，在改善相互關係中具有突出的作用。隨著時代變遷和大眾傳媒的發展，台灣地區流行文化在祖國大陸的傳播內容和傳播範圍亦不同往日，關注台灣地區流行文化在祖國大陸的傳播和演變，有效推動台灣地區流行文化在促進兩岸的社會融合中的作用，值得從業人士的深思。文章內容如下：



2017年3月李克強總理在《政府工作報告》中正式提出“促進兩岸經濟社會融合發展”，為當下和未來一段時間的對台工作指出了發展方向，在兩岸交流的過程中，社會融合的重要性日益提升。文化能夠形成人們的生活交融、精神認同甚至身份認同，因此討論兩岸社會融合，文化交流具有重要價值。為進一步推動兩岸經濟文化交流合作，2018年2月28日國務院台辦發佈《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，簡稱“惠台31條”，方便台灣同胞在大陸的學習、就業、生活，放寬台灣影視、圖書等市場准入限制①。作為中華文化的一部分，台灣文化在大陸有著扎實的語言和情感基礎，發展阻礙遠比在其他地區小得多；特別自大陸改革開放和與台灣實現“三通”以來，台灣地區流行文化在大陸的發展更加暢通，傳播較為廣泛且影響頗深。台灣地區通過流行文化的傳播，使祖國大陸更加瞭解這個親近又疏遠的地方，並在多代大陸青年的青春記憶中烙下了難以磨滅的台灣印象。隨著改革開放的全面深入拓展，特別是經濟的日漸崛起，世界各地的流行文化大量進入中國大陸，大陸民眾接觸的流行文化更加豐富和多元。在此背景下，台灣地區流行文化在大陸的傳播和影響也發生了較為明顯的變化，在大陸民眾中的影響也發生了變化，對此現狀的認識和思考，引導台灣地區流行文化在祖國大陸的正常傳播，有助於更加全面地認識兩岸經濟社會文化關係，有利於為兩岸社會融合開拓更加豐富的文化路徑。



一、流行文化的含義和作用



1、流行文化的定義



流行文化是社會上大多數成員參與、並以物質或非物質形態表現出這個時代人們的心理狀況與價值取向的社會文化，通常藉助於當代先進的媒介工具傳播與消亡，並對社會產生一定的影響。流行文化以商品經濟為基礎，以大眾傳媒為載體，以流行趣味為引導，包括電視劇、電影、流行歌曲、文學作品、飲食文化、流行服裝等②。本文主要以影、視、聽、讀為觀察對象，因為這些領域在當前兩岸文化交流傳播途徑最多、內容最豐富、影響最廣，能夠在有限的條件下較為客觀和真實地展現台灣地區流行文化在大陸影響及其變遷。