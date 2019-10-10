中評智庫：深圳科創中心在大灣區角色和作用

深圳的發展是世界工業化、城市化的一個奇跡。 中評社香港10月10日電／綜合開發研究院常務副院長郭萬達研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《深圳在粵港澳大灣區國際科創中心建設的角色和作用》，作者認為：深圳作為中國最成功的經濟特區，用了不到40年的時間，完成了從一個小漁村發展成為一個1300萬人口的現代化大都市的歷程，GDP總量居亞洲城市的第五位。可以說，深圳的發展是世界工業化、城市化的一個奇跡。粵港澳大灣區建設給深圳帶來了機遇，也帶來挑戰，深圳要抓住機遇，積極應對挑戰，才能發揮科技創新的引領帶動作用。文章內容如下：



2019年8月18日，中共中央、國務院發佈了《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》（以下簡稱《意見》），提出了深圳到本世紀中葉，成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球標杆城市。深圳通過高品質發展高地、法治城市示範、城市文明典範、民生幸福標杆、可持續發展先鋒五個方面的先行示範，給全國樹立榜樣。



深圳作為中國最成功的經濟特區，用了不到40年的時間，完成了從一個小漁村發展成為一個1300萬人口的現代化大都市的歷程，GDP總量居亞洲城市的第五位。可以說，深圳的發展是世界工業化、城市化的一個奇跡。在中國特色社會主義進入新時代之際，中央賦予深圳三大新的使命，即探索全面建設社會主義現代化強國的新路徑，探索形成全面深化改革、擴大開放的新格局，探索豐富“一國兩制”的新實踐，使深圳成為新時代中國第一個承擔先行示範的城市。



一、先行示範區與大灣區



為什麼在2019年2月18日公佈《粵港澳大灣區發展規劃綱要》6個月之後，又提出深圳要建設中國特色社會主義的先行示範區，也就是說，大灣區與先行示範區是什麼關係？深圳又扮演什麼角色呢？