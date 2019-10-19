中評智庫：文明衝突具時代性地緣性不必誇大

中評社香港10月19日電／上海社會科學院國際問題研究所副研究員虞衛東在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《文明衝突的真與偽》，作者認為：圍繞中美貿易之爭，最近有人又提起了文明衝突論。事實上，亨廷頓的文明衝突論一直飽受爭議。即使是幾大文明體之間的衝突，是不是文明衝突還有待商榷。更何況文明衝突主要受制於宗教、民族和族裔等因素。中美貿易之爭就是純粹的利益之爭。誇大成文明之爭是十分幼稚可笑的。文明衝突具有一定的時代性和地緣性。文章內容如下：



一、文化與文明



考古學歷史學上所說的“文化”和“文明”這兩個概念是有嚴格區別的（雖然我們在日常生活中常常可以把它們混用）。簡單說來：“文化（culture）”是一個屬於石器時代範疇的概念，用於專指石器時代特別是新石器時代包括金石並用時代的原始部落人類遺跡，而“文明（civilization）”是屬於青銅時代範疇的概念，專指人類進入青銅時代以後的國家階段。 其實，從“文化（culture）”和“文明（civilization）”這兩個英文單詞的詞源上我們就可以清楚地看出兩者的區別。文化（culture）”這個單詞的詞根“cult－”的原始意義是“耕作”，這很清楚地表明了“文化”這個概念的本義是屬於與“農耕”相聯繫的原始部落時代的範疇的；而“文明（civilization）”這個單詞的詞根“civ－”的原始意義是“市民”，這也同樣清晰地表明了“文明”這個概念的本義是屬於與伴隨著“市民”的出現而同時產生的“城市”及工商業相聯繫的青銅時代的範疇的（城市city這個單詞就是從詞根“civ－”的變體“cit－”演繹而來的）。而“文明（civilization）”的幾個主要特徵：文字，金屬冶煉術，城市國家（城邦），宗教禮儀等等，正是與工商業的出現密切相關的。要判定一個文明是否開始了，什麼時候開始的，正是按照上述幾個標準來核定的，而且是按照考古發現來核定的。



“文明”使各民族之間的差異有了某種程度的減少，因為它強調的是人類共同的東西：技術水平、禮儀規範、宗教思想、風俗習慣以及科學知識的發展等①；它既可以指居住狀況或男女共同生活的方式，也可以指法律懲處或食品烹調。“文明”體現了某些民族的自我意識。對於這些民族來說，幾百年來形成的民族界線和民族特性已無可置疑，因為這些東西早就通過他們的擴張和殖民完全確立了。人們才把所有這些形形色色的人類行為和成就都稱作“文明”，那麼首先可以找到這樣一種簡潔的表達：這一概念表現了西方國家的自我意識，或者也可以把它說成是民族的自我意識。它包括西方社會自認為在最近兩三百年內所取得的一切成就，由於這些成就，他們超越了前人或同時代尚處“原始”階段的人們。西方社會正是試圖通過這樣的概念來表達他們自身的特點以及那些他們引以自豪的東西，他們的技術水平，他們的禮儀規範，他們的科學知識和世界觀的發展等等。