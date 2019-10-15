中評論壇：新時代的中日關係評析

與會者合影 中評社香港10月15日電／日本駐華大使館、中評智庫基金會不久前在中評智庫基金會北京總部會議室舉辦論壇，邀請日本駐華大使館首席公使植野篤志、日本駐華大使館參贊野野村海太郎、中國中日關係史學會副會長呂小慶、清華大學國際關係研究院教授劉江永、中國國際問題研究院世界經濟與發展研究所所長姜躍春研究員、外交學院國際關係研究所教授周永生、北京大學國際關係學院副院長歸泳濤與會。論壇由中國社會科學院研究員暨中評智庫基金會高級研究員王鍵主持，座談會圍繞如何認識、適應與發展新時代的日中關係，各自給出了獨到的見解。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號以《新時代的中日關係》為題，詳細刊登了與會者的發言，文章內容如下：



王鍵：開場白



非常感謝各位朋友。今天，中評社、中評智庫基金會和日本駐華大使館合作舉辦“新時代中日關係研討會”。不久前，在G20大阪峰會上，中國國家主席習近平和日本首相安倍晉三舉行了一個小時左右的愉快會談。這次會談有很多內容，不僅達成中日“十點共識”，也有安倍首相邀請習主席明年春季訪日等等。雙方認為，中日兩國都進入發展的新時代，雙方應共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。2019年是中華人民共和國成立70周年，日本也在今年5月正式步入“令和”時代。所以我們研討會的主題就是“新時代中日關係”，下面，我們首先請植野公使作主旨報告，然後請各位與會代表發言。



中評社是當今最具影響力的海外華人媒體，我們想藉助這個平台，把日本外交官的想法和中國的對日研究學者的想法報道出去，因為很多中國國民非常關心中日關係的改善，但是他們又不太瞭解中日關係改善到什麼程度，未來會有什麼發展。我們想就這些問題請大家暢所欲言。