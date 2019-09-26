安倍晤特朗普　對美認定伊朗參與襲擊表示理解

中評社香港9月26日電／日本首相安倍晉三25日下午在出訪地美國紐約，與該國總統特朗普舉行了會談。對於美方主張伊朗參與襲擊沙特石油設施，安倍表示了理解。兩人強烈譴責對石油設施的攻擊，一致同意為緩和中東地區緊張以及穩定局勢而合作。



共同社消息，關於襲擊石油設施，也門親伊朗的胡塞武裝宣佈對此負責。安倍指出：“考慮到胡塞武裝的能力，很難認為能夠實現襲擊。”他未直接提及伊朗的參與，表態將與相關國家攜手，推進情報收集與分析。



安倍向特朗普介紹了24日的日伊首腦會談內容，指出“已呼籲伊朗為了讓局勢平靜下來而保持克制，建設性地發揮影響力”。據日本政府人士透露，旨在確保中東霍爾木茲海峽安全的美國主導的有意願國家聯盟構想、伊朗提出的自身構想均未成為議題。



在會談後的記者會上，安倍就中東緊張局勢表示：“我們將繼續頑強地開展對話，為緩和地區緊張、實現和平穩定，盡最大努力。”



特朗普在會談中提到了不斷惡化的日韓關係。安倍說明了日方的立場。他可能圍繞韓國人原被征勞工訴訟問題，向特朗普表明了看法，指出責任在於對違反《日韓請求權協定》的狀態放任不管的韓方。



關於朝鮮發射短程彈道導彈，安倍表示“這顯然違反了聯合國安理會決議”。兩國首腦還確認將為解決包括核與綁架在內的朝鮮問題而密切合作。