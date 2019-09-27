黃健庭：陸客減少對台東觀光衝擊很大

黃健庭台東縣長任內最自豪的政績是開辦了國際知名的熱氣球節。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨前台東縣長黃健庭接受中評社專訪，談到台東縣發展瓶頸，以及陸客減少對台東觀光的衝擊表示，台東的發展基調就是以觀光為主軸，但聯外交通特別辛苦，是比較難突破的瓶頸。陸客對台東觀光產業很重要，約有六到七成陸客都會到台東，之前陸客興盛時一年約200萬人到台東觀光，減少之後很難補，導致飯店和民宿業者削價競爭，就造成大家搶成一團的亂象。



黃健庭1959年生，政治大學國貿系學士，美國聖塔克拉拉大學企管碩士，曾任兩屆台東縣長，於遠見雜誌施政滿意度調查中多次蟬聯五星縣長，也曾任“立法委員”以及“國大代表”，在2020大選中，被郭台銘徵詢擔任副手。



因在縣長任內的好表現，黃健庭獲得郭台銘賞識，2020大選原本要邀黃擔任副手，一起獨立參選，黃幾經思考後答應，甚至已擬好競選宣言，要退出國民黨和郭拚一回，但最終郭選擇收手不選。



黃健庭接受中評社專訪，談到台東縣發展的瓶頸表示，台東在他主政這九年改變非常大，這也是郭台銘會關注他的原因，台東確實有明顯改變跟進步，發展設定基調，就是以觀光為主軸，要走高品質、國際化路線，服務產業、配套等等都要跟著提升，這幾年有很大改變，招商進來的飯店檔次也都提升。



黃健庭表示，這個大方向是不變的，現任台東縣長饒慶鈴也是延續這樣基調在走，但台東面臨兩個問題是，國際觀光客不容易進來台東，因為聯外交通比較辛苦，且沒有直航班機，客人要來台東，都要轉很多交通工具比較辛苦，時間費用的成本較高，這是比較沒辦法突破的瓶頸，而聯外交通不是地方政府的權責。



黃健庭說，台東應該要有更多境外直航，因台東具備有成為國際旅遊城市的條件跟潛力，去年台東已經是全球十大新興旅遊城市之一，如果這些外在條件能改善，台東的表現能更好。



黃健庭提到，台東要朝著這目標前進過程，需要一定客源來撐住台東經濟，台東這幾年經濟能好轉，一年遊客量增加兩百多萬人次非常關鍵，把餅做大了。常住台東的人口只有20萬人，所以一定要靠遊客，陸客就扮演很重要角色。

