中評鏡頭：開箱！民眾黨部就長這樣

台灣民眾黨大門口。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲8月6日召開創黨大會迄今近2個月，民眾黨已提名8位“立委”參選人，遍及台北、新北、台中、苗栗、高雄等地，民眾黨黨部也已準備好了，除了有一間大會議室、兩間小會議室，其餘都是辦公空間，也陳設不少熱情粉絲贈送的藝術品，整體走簡約風格，有趣的是，經費拮据的民眾黨就連天花板也沒裝修，走工業風。



民眾黨部所選地點也不是在“立法院”、“行政院”附近，凸顯與中國國民黨、民進黨的不同之處。



台灣民眾黨部地址為台北市忠孝東路四段142號12樓之8，就藏身在台北市東區精華地段的商辦大樓，緊鄰著捷運忠孝敦化站，一下樓就能搭捷運，且距離東區SOGO百貨公司僅約5分鐘路程，附近車來人往、年輕人走動頻繁，非常熱鬧。



中評社記者走入民眾黨黨部，最大的改變就是8月初倉促成立的“籌備處”連門牌都沒有，但此刻已經貼上了“民眾黨”的Logo，但仍可見門牌下方還留著“籌備處”三個字。剛成立的小政黨對經費運用十分“謹慎”，大門口一進來看到的tiffany藍的台灣看板，正是日前柯文哲親自公布提名“立委”名單時所用的看板。



內部陳設十分簡約，就像普通辦公室，只是多了幾件熱情支持者贈送的紀念品，包括一張柯文哲Q版畫像、教養院送的感謝卡，及一隻創黨大會時支持者所贈象徵持續“嗡嗡嗡“的“銀色大蜜蜂”外，幾乎不見其他陳設。除了大會議室、兩間小會議室，其餘都是辦公空間，就連天花板也沒裝潢，10多張辦工作的空間上方，裸露出毛胚屋的原始天花板。