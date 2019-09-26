中方對美制裁中國企業和個人表示強烈不滿

中評社北京9月26日電／2019年9月26日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



問：昨天，美國對數家運輸伊朗石油的中國石油企業以及一些個人實施制裁，你對此有何評論？中國政府會制止中國企業從伊朗進口石油嗎？



答：中方對美方制裁中方企業和個人表示強烈不滿和堅決反對。中方一貫堅決反對美國實施單邊制裁和所謂“長臂管轄”，反對美方依據其國內法肆意打壓中國企業的霸凌行徑。



中方已經多次強調，包括中國在內的國際社會同伊朗在國際法框架內開展正常的合作，合理、合法，必須得到尊重和保護。美方罔顧各方的正當合法權益，肆意揮舞制裁大棒，是對國際關係基本準則的粗暴踐踏，是逆潮流而動，不得人心。我們強烈敦促美方立即糾正錯誤做法。中方已經並將繼續採取必要措施，堅定維護本國企業的合法權益。



問：據加拿大《環球郵報》等媒體報道，加情報機構將中國和俄羅斯列為利用大學“開放文化”獲得知識和技術的國家，認為中國間諜活動是加大學面臨的最重要和最清晰挑戰。中方對此有何評論？



答：有關說法完全是子虛烏有，別有用心。我想強調的是，在21世紀的今天，國際合作是科技發展的必然要求，人文交流是無法阻擋的時代潮流。中加人文交流有利於增進兩國人民相互理解和認知，也符合兩國根本利益。



在當前中加關係面臨困難的情況下，我們敦促加方少數人摒棄冷戰思維和意識形態偏見，多做些有利於雙邊關係發展的事情，而不是相反。



問：23日，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗在紐約接受採訪時稱，中方為巴方提供了巨大發展機遇，不存在中巴經濟合作背後的“取舍”問題。中方對此有何評論？



答：中方高度讚賞伊姆蘭·汗總理接受採訪時對中巴關係所作的積極評價，對他的表態完全贊同。



中巴兩國是全天候戰略合作夥伴，一貫相互信任，相互理解，相互支持，兩國友誼牢不可破。當前，中巴關係發展勢頭良好。兩國高層交往頻繁，互利合作不斷拓展深化。中巴經濟走廊建設成果豐碩，產生了積極的經濟社會效益，有力地促進了巴基斯坦的國家發展和民生改善。中巴開展友好合作，不僅符合兩國共同利益，也有利於維護國際和平穩定與公平正義。我們願同巴方共同努力，攜手推動中巴關係不斷取得新的發展，打造新時代更加緊密的命運共同體。



問：25日，國際貨幣基金組織（IMF）正式選舉前世界銀行首席執行官、保加利亞籍經濟學家格奧爾基耶娃為IMF新任總裁。中方對此有何評論？



答：中方對格奧爾基耶娃女士當選國際貨幣基金組織新任總裁表示祝賀。我們注意到格奧爾基耶娃女士是1944年基金組織成立以來首位來自新興市場經濟體的總裁，具有豐富的在國際組織任職的經驗。



國際貨幣基金組織是全球經濟治理重要機構。中方希望基金組織在新任總裁的領導下，在維護世界經濟金融穩定、完善全球經濟治理、支持多邊主義和開放型世界經濟等方面發揮重要作用，同時，進一步提高新興市場和發展中國家的代表性和話語權。中方也願繼續加強與基金組織的密切合作。



問：第一，美國國會參眾兩院的外委會正式通過了“香港人權與民主法案”，中方對此有何回應？第二，美國國會參院外委會通過了“台北法案”，建議同已經或正考慮解除對台灣當局“外交關係”的國家減少外交往來，中方有何評論？中方對美國會在目前這個時間點通過這兩個法案有何評論？



答：北京時間今天凌晨，美國國會參眾兩院外委會審議通過“香港人權與民主法案”。中方已在第一時間作出了回應。外交部網站已經發布了回應內容，你看到了吧？如果你需要，我可以再重申一下我們的回應。（記者點頭）



中方對美國國會參眾兩院外委會審議通過有關法案，公然為香港激進勢力和暴力分子張目，粗暴干涉中國內政表示強烈憤慨和堅決反對。



香港回歸以來，“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針得到貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障。近三個月來，香港圍繞修改《逃犯條例》出現的事態已完全變質。在外部勢力和“反中亂港”勢力鼓動、縱容下，香港激進勢力和暴力分子肆意破壞公共秩序、毀壞公共設施、暴力襲擊警察，到處大搞打砸燒，所作所為已遠遠超出正常遊行集會的範疇，踐踏了道德底線，突破了法治底線，挑戰了“一國兩制”的原則底線。止暴制亂、恢復秩序已成為香港社會各界當前最廣泛的共識和最強烈的呼籲。



美國國會參眾兩院外委會無視香港激進勢力和暴力分子的惡劣行徑，無視香港社會各界的民意訴求，無視國際關係基本準則，執意審議通過上述涉港法案，是對中國內政的粗暴干涉，也充分暴露了美國會一些人搞亂香港、牽制中國發展的險惡用心。



這裡我要指出，美國在港有8萬多居民、1300多家企業和大量投資。美國會參眾兩院外委會通過有關法案，只會助長香港激進勢力和暴力分子的囂張氣焰，進一步把香港搞亂，其結果不僅損害中方利益，也會損害美國的自身利益。任何人都不要低估中方維護國家主權、安全、發展利益，貫徹“一國兩制”，維護香港繁榮穩定的堅定意志和堅強決心。美方損害中方利益的任何舉動都會遭到我們的有力回擊。



我要再次強調，中方強烈敦促美國會一些人認清形勢，立即停止推動審議有關涉港法案，立即停止插手香港事務、干涉中國內政，以免進一步損害中美關係。



關於美國會參院外委會通過“台北法案”，我想指出，有關法案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方堅決反對。一個中國原則是人心所向、大勢所趨，也是國際社會的普遍共識。世界上已有179個國家同中國建交，美國早在40年前就已同中國建交，現在卻阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，這毫無道理，也自相矛盾。



我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止審議推動有關涉台消極議案，慎重妥善處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。



至於你提到一段時間以來，美國會的一系列消極動向，請你關注一下王毅國務委員兼外長當地時間24日晚上，在美國有關團體舉辦的晚宴上的演講。演講全面闡述了中方對發展中美關係的立場和主張，建議你仔細閱讀。



我這裡要說的是，我們希望美方能夠同中方相向而行，在相互尊重的基礎上管控分歧，在互利互惠的基礎上拓展合作，共同推動以協調、合作、穩定為基調的中美關係。



問：我們注意到，近日，國務委員兼外長王毅在《人民日報》發表了題為《譜寫中國特色大國外交的時代華章》署名文章。這引發了社會各界對中國外交的熱烈討論。請問你怎麼看？



答：日前，王毅國務委員兼外長在《人民日報》發表署名文章，全面回顧了新中國成立以來中國外交走過的不平凡歷程和取得的偉大成就，引起各方高度關注。大家對中國外交工作的肯定和讚揚讓我和我的同事們深受感動和鼓舞。大家對中國外交的期待和展望也讓我們感到重任在肩。



70年來，中國外交開拓進取，成果豐碩。我們堅持獨立自主、和平發展，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，同時決不以犧牲別國利益為代價來發展自己。我們堅持在國際上主持公道，維護公平正義，倡導多邊主義、自由開放與合作共贏。我們堅持在國際事務中發揮積極作用，為推動全球治理體系改革貢獻“中國智慧”，為斡旋解決國際地區熱點問題貢獻“中國力量”，為世界經濟發展注入“中國信心”。在幫助別國、盡到大國責任與擔當方面，中國從不缺席、更不會退縮。



回首過去的70年，新中國建交國從18個增加到179個，建立了110對各種形式的夥伴關係，朋友圈不斷發展壯大。越來越多的中國倡議上升為國際共識，越來越多的中國方案落實成國際行動。歷史已經並將繼續證明，中國的發展是世界的機遇，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。



站在新中國成立70周年這一新的歷史起點上，中國外交將繼續堅持走和平發展道路，堅持打造全球夥伴關係，堅持高質量共建“一帶一路”，堅持積極參與全球治理體系改革，堅持將自身發展融入世界發展。我們願繼續與各方一道，共同維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，共同促進世界的和平穩定與發展繁榮，攜手構建人類命運共同體。



問：根據捷克網絡和信息安全局的報告，去年捷克政府關鍵機構遭受的網絡攻擊是由中國發起的。中方對此有何評價？



答：中方一貫反對任何形式的網絡攻擊。我們始終主張國際社會應當在相互尊重、平等互利的基礎上，通過對話合作共同維護網絡空間的安全。