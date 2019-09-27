黃健庭：郭突然不選對柯有虧欠未來一定合作

黃健庭說郭台銘不會加入台灣民眾黨。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月27日電（記者 張嘉文）在鴻海創辦人郭台銘宣布不參與連署參選2020之後，外界關注郭與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲是否繼續合作。原本將與郭攜手出征大選的中國國民黨籍前台東縣長黃健庭接受中評社專訪時認為，郭突然不選對柯有虧欠，未來一定會有某種程度的合作，但郭享受“無黨一身輕”，不會加入台灣民眾黨。



黃健庭1959年生，政治大學國貿系學士，美國聖塔克拉拉大學企管碩士，曾任兩屆台東縣長，於遠見雜誌施政滿意度調查中多次蟬聯五星縣長，也曾任“立法委員”以及“國大代表”，在2020大選中，被郭台銘徵詢擔任副手。



在2020大選郭台銘與柯文哲的合作備受矚目，兩人的淵源可回朔到2015年台北三創生活園區BOT案，此園區是鴻海旗下三創公司所得標，不過柯認為決標過程有問題要求徹查，還嗆郭“財大氣粗”，兩人原本關係處於較為緊張的狀況，未料後來卻成為政治路上緊密的合作夥伴。



對於郭、柯關係，黃健庭指出，透過這次的接觸，兩人更認識彼此、知道怎麼欣賞彼此，郭實際接觸後認為柯這個人還蠻率直，只是有時候嘴巴管不住，不過最起碼都有說到做到。



黃健庭接著說，郭在退選後的確有向柯表達歉意，郭會想原本說要合作但到最後關頭卻退了，是不是會讓柯來不及應變，認為有欠人家公道。加上本來就準備要合作，未來與柯合作的基調應會繼續，一定會有某種程度的合作，但內容、形式兩邊還要談。



中評社追問合作的程度最終是否郭台銘有可能加入民眾黨？黃健庭篤定地說“不會”，郭從國民黨退出就維持無黨了，並享受無黨一身輕的感覺，且這樣對郭粉、對所謂中間力量反而更好，可幫忙民眾黨站台等等，但不會入黨。



談及民眾黨的選情，黃健庭分析，民眾黨區域“立委”倉促成軍一定是硬仗“不用專家評估就知道”，比較多機會是在不分區，柯文哲不管怎樣支持度總是有10％，假設這部分有效移轉到政黨票，民眾黨跨過5％的取得席次機會是蠻大的。



不過，黃健庭也說，以現在“立法院”生態，藍、綠哪一黨過半，即便有席次在裡面也影響不了大局，不過若當藍綠都沒過半將會變成關鍵少數，由於距離大選還有一段時間還很難預測是哪種狀況。



至於郭家軍方面，黃健庭指出，原本的規劃是郭台銘出來角逐2020，有更多的人選出來相互拉抬，達到“母雞帶小雞”、“小雞拱母雞”目的，在不選後，郭仍想推動對“國家”好的政策，如0到6歲“國家”養，推動政策在“立法院”要有人，是從這樣的角度出發。



由於郭家軍如蔡沁瑜、郭昕宜傳出將投入桃園第六選區與台中市第五選區，這兩區國民黨推出的分別是現任“立委”陳學聖與沈智慧挺韓國瑜立場鮮明，是否有針對韓的考量？黃健庭解釋，郭昕宜本來戶籍就台中，蔡沁瑜遷到桃園，根據“中選會”的規定不是只能在桃園第六選區選，目前都還在評估的階段，非像大家想得針對韓家軍。



而自己的下一步為何？黃健庭告訴中評社，他不會加入民眾黨因此不會成為不分區“立委”，若要選區域則會在自己台東的選區，但他當縣長前當過三屆“立委”，沒有覺得要回到“立法院”，且國民黨已經提名人選，提名人張志明還是他當縣長時的小“內閣”，因此沒有投入“立委”選舉規劃。



黃健庭強調，縣長卸任後就沒有把自己設定要在政治領域發展，接下來將會做對社會有貢獻的事情，郭台銘正在籌劃智庫與學校，未來成熟也有適合扮演的腳色，會評估考慮投入。