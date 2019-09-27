郭台銘角逐2024？黃健庭分析三大因素

黃健庭接受中評社專訪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月27日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘出乎意料宣布不參與連署選2020大選，之後不論是與台北市長柯文哲的台灣民眾黨合作，或是郭家軍蓄勢待發，都讓人有為布局2024聯想。原本將與郭攜手出征大選的中國國民黨籍前台東縣長黃健庭接受中評社專訪時透露，郭沒有想那麼遠，不過決定不選包括媽媽年邁、香港反送中發展未知，以及對政策理念沒辦法討論失望的三大因素仍將存在，除非有辦法解決。



黃健庭1959年生，政治大學國貿系學士，美國聖塔克拉拉大學企管碩士，曾任兩屆台東縣長，於遠見雜誌施政滿意度調查中多次蟬聯五星縣長，也曾任“立法委員”以及“國大代表”，在2020大選中，被郭台銘徵詢擔任副手。



在郭不參與連署選2020後，黃健庭接受中評社專訪，回憶起他與郭台銘開始接觸短短幾個月的過程，黃笑談，郭比較容易用自己熟悉的模式套用在選舉上面，但常常是行不通的，像是工業生產把SOP訂出來就開始量產，但選舉不是這樣，每天千變萬化，不是你做什麼就一定能達到什麼，因為對手也會出手，一連串不確定性、攻防與互動的關係是沒辦法如他想像。



黃健庭舉例，郭台銘對各單位的民調很在意，在民調出來後會很認真分析裡面內容，哪個年齡層、性別支持度如何等等，為什麼會落後？哪裡需要加強？花很多的精神在分析，常常回到過去企業成功的模式，但選舉不是這樣的，因此團隊一直想把郭拉去接觸人群，感受真正民眾的想法。



黃健庭接著說，郭台銘也很在意別人拋出攻擊他、指控他的話題，明明有時候是亂講，但郭就會很情緒化，但選舉就是這麼一回事。



黃健庭說明，像是國民黨31位大老連署登報呼籲他與高雄市長韓國瑜合作，原本內部決議是郭不要主動退黨，但“一出來就拉不住他了”，還自己擬退黨聲明，用字遣詞可看到很多他的想法，“本來的選戰策略因廣告一登步調就亂了”。郭很不高興則因為，31人中有的是多年好朋友、有的是勸進他的人，讓郭感覺你們為什麼表裡不一，黨對於他來說也成為了包袱，得花很多精神在中常委、黨又說什麼上面，因此大家切割清楚，不要再糾纏不清。



至於原本的規劃為何？黃健庭透露，原本的策略是不主動退黨，並透過連署決定是否參選，若拿到100萬人連署郭就選，這100萬份就是最好的正當性，代表“人民要我選”解決初選輸了正當性不足的問題，若達不到100萬份沒選，也就沒有黨紀處分的問題。



而原本郭陣營內部評估，郭台銘真正參選，在選戰後期有可能棄韓保郭的效應出來，那郭就有贏的機會，因為在郭還沒宣布參選時，三強鼎立的民調差距不是那麼遠，有的民調郭還是第二名，而選戰還有三個月，有很多機會變化，但郭總是認為，香港反送中效應一旦惡化，那就是保送蔡。



不參與連署選2020後，由於郭台銘陣營已透露跟柯文哲的台灣民眾黨在“立委”達成初步的默契，且郭家軍前國民黨“立委”李嘉進之子李縉穎將投入選戰，讓外界有了郭台銘先佈局“國會”並替2024做準備的聯想，黃健庭說，郭目前沒有想那麼遠，且可從三個郭台銘不選的因素去分析。



黃健庭解釋，郭這次決定不選第一個是郭媽媽年邁，郭想多陪媽媽；第二則是郭對於香港反送中事件很憂心但沒辦法掌控；第三則是對於政治的失望，政策理念沒辦法討論，這三個因素也許香港的因素能最快解決，但郭媽媽的年紀只會越來越大，且選舉的文化難以改變，郭想講什麼就講什麼拉都拉不住，選舉對他來說是“錯誤的戰場”，三個因素仍將存在。