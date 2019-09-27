中評關注：桃園藍議長邱奕勝接市黨部主委？

桃園議長邱奕勝（右）可能接國民黨市黨部主委，未來除了在議會監督綠營鄭文燦，更是政黨競爭。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月27日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市議會議長邱奕勝自從接下國民黨2020參選人韓國瑜桃園競選總部主任委員，輔選行程增加，連地方黨務活動也經常亮相，正值市黨部主委楊敏盛任期即將十月屆滿，外界注意到“議長接地方主委”的可能性，看起來，愈來愈有可能。



邱奕勝接受中評社訪問，被問到有沒有意願接市黨部主委？語帶玄機“這要由黨中央宣布”，他不好說。



不過不少基層幹部，確實“感受”到議長“已經準備好了”。



距離大選剩下三個多月，桃園藍軍作戰指揮系統，洋溢著不尋常的氣氛。



桃園民進黨執政，輔選重擔應該落在市黨部，不過現任市黨部主委楊敏盛，近來臉書Po文頻頻透露“黨務工作即將告一段落”心情，也看到宴請慰勞黨工辛勞照片，似乎開始啟動“待退”模式，做好卸任交棒的準備。



反觀議長邱奕勝，在韓獲得國民黨全代會正式提名參選2020，各縣市當中，最先跳出來挺韓，接韓競總主委，積極協調指揮，過去少參與地方黨務，也常看到“精神講話”。



目前桃園市議會開議，邱奕勝擔任議會大家長，帶領國民黨市議員在議會強烈監督鄭文燦，鄭是蔡2020桃園競總主委，肩負蔡連任勝敗重責大任，藍綠各位其主，不能漏氣。



邱奕勝若接市黨部主委，“議會政黨合一”，加上大選替韓輔選，肯定爆發藍色狂潮，屆時邱奕勝對上鄭文燦，會從“議會問政”延伸到“政黨競爭”，拭目以待。



桃園以往是“藍中之藍”，在鄭文燦拿到桃園市長，沉寂一段時間，直到2016年8月，由時年76歲的敏盛醫療集團總裁楊敏盛接任，創下地方黨部年齡最長主委紀錄。



後來楊敏盛參加地方黨部主委直選，任期即將到今年十月，已經多次表達不連任的決心。



市黨部指出，上次全台有十個縣市進行主委直選，都在十月底任期屆滿，會不會同步改選？目前大選在即，主委直選恐怕不太可能，會不會由黨中央宣布延任？或者派任人兼任？這部分，地方不方便表達意見，不過桃園黨部已經把主委楊敏盛沒有意願延任告知中央，會不會有新人事宣布？答案很快就明朗。