王金平趕流行　臉書公布真人開箱照

王金平臉書發文，趕流行玩裝備箱。（取自王金平臉書） 中評社台北9月27日電（記者 倪鴻祥）釋放訊息說要找親民黨主席宋楚瑜談2020大選合作事宜的中國國民黨不分區“立委”、前“立法院”長王金平連日來沒有新進展，乾脆換心情趕流行。26日晚間在臉書發文秀出“真人開箱照”，白天在外他跑行程必備一名“隨扈”，晚上睡覺前還會抱絨毛布偶賣萌，爭取年輕人的認同。



王金平今天下午將赴屏東縣，拜會民進黨屏東縣長潘孟安，並提供屏東縣政白皮書。



王金平趕流行，在臉書發文公布他白天跑行程與晚上就寢的“裝備開箱照”；白天時他必備4份報紙，整疊整疊的書籍、資料、卷宗資料夾，“立法院”預算書，一整套西裝、有他的參選文宣品，參選夾克、參選光碟、大型造勢牌子、扇子等，其他日常生活用品包括手機、茶杯、保溫瓶、桌上電話，以及他自己的新書《喬－走近王金平》。



特別的是，還有一位體型壯碩的“隨扈”跟著他勤走基層。



晚上就寢時，除了有睡前個人用品外，床邊還會擺上5本書，包括了宗教哲學類的書籍，還有前“內政部長”李鴻源最近出的新書《台灣必須面對的真相》，社會運動人士、高中公民老師黃益中所著《思辨》，以及一本健康類的生活雜誌。



有趣的是，王金平還會抱一隻兔寶寶絨毛布偶伴著入眠，似乎連睡覺都想爭取年輕人的認同。

