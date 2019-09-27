台南綠營內鬥　派系角力黨部PK議長

台南市議長郭信良。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南9月27日電（記者 趙家麟）綠營出身、現為無黨籍的台南市議長郭信良，25日才接下蔡英文台南市後援總會總會長，26日卻退回市府總預算案，引爆台南綠營茶壺風暴。民進黨台南市黨部譴責郭阻擋蔡英文在台南市的政績推動，痛批郭一手挺英、一手反英。



台南市府編列明年歲出總預算1005億8043萬5千元（新台幣），內容含中央前瞻建設計劃，加上台南市長黃偉哲推動房屋稅輕稅方案，導致自籌財源下降，歲入預算僅編列946億8043萬5千元，至明年度歲入與歲出差短59億元，決定以舉債方式挹注。但26日遭議長郭信良在程序委員會審議階段就以“收支不夠平衡”為由退回。



郭信良在25日才接下蔡英文台南市後援總會總會長一職，26日將民進黨執政的台南市政府明年度總預算案退回，立即引爆民進黨在台南府、會、黨的不滿，痛批郭信良一手挺英一手反英。



郭信良本來隸屬民進黨派系“正國會”，去年底退出民進黨奪下台南議長，也因此遭到民進黨除名，與新潮流、賴清德人馬關係緊繃。但郭以無黨籍議長身分仍一路力挺蔡英文，日前，蔡的總部核心洪耀福南下勸說郭接任後援總會長一職，郭經過幾天思考，決定擔綱，但也發地方藍軍不悅，要求郭在“立委”選舉不要介入。



郭信良不顧台南市政府現為民進黨執政的情面，在程序委員會審議階段就退回明年度總預算案。台南市政府發出聲明，指退回總預算案依法無據、有損市民利益；民進黨團批郭違法擴權，作法粗暴野蠻；市黨部也加碼批郭，譴責郭一手挺英一手反英，阻擋蔡英文在台南市的前瞻計劃等政績推動，還擴編議會自肥工程配合款，顯然是惡意的政治杯葛。



民進黨在台南的茶壺風暴，燒到了蔡英文在地方輔選系統的內訌，檯面下則是黨內派系的角力，雖然不至影響到蔡英文的選情，但在“立委”選舉這部分，牽涉到地方權力生態洗牌，已經是炮口向內、炮聲隆隆。