大慶油田有望通過四次采油技術增加可采儲量

中評社北京9月26日電／26日是大慶油田發現60周年紀念日。新華社從大慶油田獲悉，油田在四次采油技術、頁岩油、天然氣等勘探開發方面取得重大進展，進一步夯實了油田高質量發展基礎。其中，四次采油技術應用後，將增加原油可采儲量1億噸以上。



據介紹，一次采油是靠地層天然能量將油采出來，二次采油通過注水將油“擠”出來，三次采油依靠化學劑把油“洗”出來。



大慶油田攻關的兩種四次采油方法現場試驗後，采收率分別提高8和10個百分點。相關技術推廣應用後，大慶油田采收率將突破70%。油田專家說，這對延長大慶油田生命周期，實現油田高質量發展具有推動作用。



1959年9月26日，大慶油田發現。60年來，大慶油田三次獲得國家科學技術進步獎特等獎，曾連續27年年產原油5000萬噸以上，創造了世界同類油田開發奇跡。大慶油田開發建設以來，累計生產原油23.9億噸。



當前，鬆遼盆地頁岩油勘探開發取得重要進展，估算資源量40億噸，前景廣闊。大慶油田加大探索，成功開發I類頁岩油，累計生產90.08萬噸。II、III類頁岩油產量實現新突破，齊平1-1井等14口井獲工業油流，水平井日產油達14.3噸。



此外，鬆遼中央古隆起帶天然氣勘探獲重大突破，將成為鬆遼深層天然氣勘探的重要接替領域。通過水平井提產技術，隆平1井獲日產11.5萬立方米工業氣流，按照日產氣3萬立方米試采，產量、壓力穩定，再次證明了該領域的千億方儲量規模。



日前，大慶油田進入四川流轉區塊的首口探井潼探1井獲工業氣流，展現了川中地區勘探的良好前景，拉開了大慶油田在川渝天然氣勘探的序幕。



未來，大慶油田還將重點培育非常規資源規模開發、新能源綠色高效利用、新領域新業態有序拓展三個新的“增長極”，不斷增強活力與後勁。