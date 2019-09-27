朱珍瑤：新黨參選2020能為韓國瑜助攻？

朱珍瑤。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月27日電（記者 黃文杰）新黨提名楊世光參選2020是“助攻”中國國民黨2020參選人韓國瑜？國民黨桃園市議員朱珍瑤接受中評社訪問表示，楊世光知名度不高，即使通過連署登記參選，拼到最後宣布“票投韓國瑜”，恐怕掀不起波瀾，反倒是新黨主席郁慕明代表參選，拼到最後呼籲“選票移轉”，才真正達到“助攻”意義。



朱珍瑤，東吳大學人文社會學院政治系學士，歷任國民黨桃園市黨部發言人、國民黨黃復興黨部委員、洪秀柱競選國民黨主席發言人、國民黨19、20屆黨代表、新北市長朱立倫輔選青年軍、合格護理師。曾參加過選美比賽，有“選美皇后”封號，第一次參選即當選桃園市議員，選舉期間也被網友列為“十大正妹議員候選人”。



新黨提名楊世光、陳麗玲搭檔參選2020，從現在起到11月2日前，必須累積超過28萬餘的選舉連署書（含身分證正面影本），“楊陳配”才能順利進入大選。新黨主席郁慕明日前表示，一旦通過連署門檻，楊世光登上辯論台，可以助攻韓，免於韓遭受蔡英文、呂秀蓮等圍毆，尤其面對綠營擅長操作兩岸、統獨，必須打群架，楊世光勇於應戰。



“楊世光跟韓國瑜有什麼共同點呢”？朱珍瑤接受中評社訪問，被問到新黨助攻，直接給了疑問。



朱珍瑤說，韓國瑜本身就有足夠深藍的色彩，或許深藍區塊還可以切出“庶民藍”，但是韓的形象就是深藍，這跟新黨的深藍定位是一致，韓不用靠新黨補深藍選票，新黨都會投韓，不用楊世光來助攻。



被問到，新黨主張“一國兩制”，是否可以彌補韓國瑜在兩岸論述不足？也就是替韓“講不敢講的話”？



當年以青年軍挺洪秀柱的朱珍瑤，對於“柱柱姐”在兩岸論述受傷，有很大感觸。



她說，國民黨2020要重返執政，兩岸立場恐怕不用太躁進，如果外界都知道，新黨助攻韓國瑜，未來新黨言論，被扣上是韓說法，以楊世光這次參選主軸是“一國兩制”，這樣的論述有可能會把原本爭取的淺綠選票，又往蔡英文推回去。



朱珍瑤站在年輕人立場來看，新黨可能是想提新面孔、爭取藍軍的年輕人，可以理解，但是知名度不夠，楊世光至少在連署過程，要做一些活動、講一些理念，只是也沒有辦法替韓爭取深藍支持，因為選票都是重疊，“問十個年輕人，誰知道是楊世光”？



她解釋，新黨助攻韓國瑜目的，希望重現1998年王建煊參選台北市長，王最後宣布，改挺當時國民黨的馬英九，拉高馬勝選氣勢，重點是王建煊知名度夠，新黨現在無法助攻，問題恐怕出在“人”，並非戰術不對，如果這次是新黨主席郁慕明參選，屆時藍綠打到最後，韓陣營少百分之五選票，郁登高一呼“票投韓國瑜”，便會看到“助攻”威力。