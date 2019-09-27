中評關注：柯拉黃珊珊當接班人聯手宋楚瑜？

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北9月27日電（記者 鄭羿菲）鴻海創辦人郭台銘日前宣布“不參與2020連署競選”，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲也來不及登記連署，在時代力量宣布“不自提2020人選”後，2020門票僅剩親民黨1122推薦人選這張，而柯文哲找親民黨台北市議員黃珊珊擔任北市府副市長，等同承認了黃是接班人，白橘合作進入新篇章，值得觀察日後白橘之間的動態。



親民黨“立法院”黨團總召李鴻鈞日前爆料中國國民黨前“立法院長”王金平透過友人接觸親民黨主席宋楚瑜，與“郭柯結盟”搶2020門票的態勢非常明顯。但柯文哲隨即就與親民黨組織部主任張碩文互嗆，包括柯受訪時被問到會不會拿親民黨門票，柯則稱“再說吧”，讓張不滿回嗆“男人不應該只出一張嘴”，而柯隔日又稱“張最近在賣藥嗎？”、“我不在意的事情多的是”，白橘關係讓人霧裡看花。



柯陣營此時放出找黃珊珊擔任北市副市長的消息，在一個下午由黃親自證實“很樂意”，而北市府也應證副市長鄧家基將在10月中卸任，黃珊珊走馬上任北市副市長如板上釘釘。



黃珊珊過往友柯的立場十分明顯，在2018年競選南港、內湖區台北市議員時，柯文哲也多次現身力挺。黃珊珊這一走馬上任，等同是柯文哲認定的接班人，接下來恐怕柯一離開北市府，黃就等著接班競選，無論是1122政黨推薦大選人選，或是2022柯文哲卸任之後。



柯文哲拉攏黃珊珊這一手，恐怕也如同自己口中“兩岸一家親”的“先釋出善意”，而若從黃珊珊過往曾擔任過親民黨文宣部主任的角度來看，黃在橘營內與宋的關係並不一般，出任北市副市長這一決定，除了自己職涯規劃，也與政黨合作高度相關。至於走向是好是壞，是白橘合作還是挖牆腳，就端看宋楚瑜怎麼解讀了，白橘後續如何發展、合作到什麼程度，值得觀察。