中評關注：民進黨賣力促成蔡賴配　蔡埋單？

就算黨內鋪陳這麼多，但蔡賴配到底會不會成局，在於蔡願意開口。（中評社 資料照） 中評社台北9月27日電（記者 黃筱筠）民進黨主席卓榮泰公開提到，因初選納入台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲而公開向賴清德道歉，卓的動作是在幫蔡英文鋪路，就算最後不是蔡賴配，但修補賴的關係，對於之後輔選工作也可以更順利。但蔡英文卻仍維持一樣答案，適當時間就會公布，似乎透露初選對賴的情緒還沒放下。黨中央積極努力下，蔡像是不買單的動作，也凸顯黨中央跟英系關係仍出現隔閡。



因為黨內初選卓榮泰與秘書長羅文嘉延後中執會討論辦法的時間，讓英系至今仍是不滿，甚至黨內“立委”參選人提名階段，英系都刻意在阻撓，就是不想讓黨中央順利提名。黨內高層就曾抱怨，因為黨內有人莫名的杯葛提名人選，讓提名作業延宕了兩、三週。



過去民進黨全代會會邀請黨代表以及現任行政官員出席，但較少邀請卸任的官員或是卸任縣市首長參與黨全代會。這次黨中央規劃邀請卸任官員，因此讓賴清德有出席的可能性。黨中央製造一個機會，讓蔡賴能夠同台化解初選不滿，最好能促成蔡賴配，營造黨內大團結氣氛。



對於卓榮泰的道歉，賴清德似乎態度有軟化，但仍沒有說明要不要出席全代會，且開始規劃為2020黨內初選期間挺他的“立委”參選人站台，延續自己的勢力。但英系則不是這麼買單，甚至還覺得卓的道歉動作，似乎在打臉蔡陣營初選民調執意納入柯文哲。



加上蔡英文競選總部決策委員會召集人洪耀福，及新系的決策委員會幹部沈發惠日前親自面訪邀請下，和賴清德關係惡劣的台南市議長郭信良，正式宣布願接任蔡英文台南後援總會長一職 。這個動作會不會增添“蔡賴配”的難度？



現在親近賴清德的“立委”，都表示樂見“蔡賴配”成形，這不只營造團結氣勢，對於拉攏獨派選票也有幫助，加上賴在南部還有影響力，許多高雄、台南“立委”都希望賴站台，如果“蔡賴配”成形，就會加大賴替“立委”參選人站台力度。



但現在蔡英文還沒有表態願意考慮賴清德，就算賴願意搭檔，也得要蔡自己開口。