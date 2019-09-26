法國前總統希拉克逝世

中評社香港9月26日電／法國前總統雅克·希拉克當地時間26日上午逝世，享年86歲。



新華社消息，希拉克的女婿弗雷德里克·薩拉－巴魯當天向法國媒體宣布：“希拉克今早在親人陪伴下去世，很安詳。”



法國國民議會和參議院宣布默哀一分鐘。總統府愛麗舍宮宣布，當地時間20時，總統馬克龍將發表悼念希拉克的電視講話。法國多名政黨領導人發表聲明高度評價希拉克，並對他的去世表示哀悼。法國前總統奧朗德發表聲明說，希拉克是“懂得和法國人建立其個人關係的戰士”。



據法國媒體報道，希拉克擔任總統期間，2005年曾患中風。2007年卸任總統後，健康狀況不斷惡化。2016年9月，他在摩洛哥度假期間因肺部感染不得不緊急返回巴黎住院治療，近一個月後才回到巴黎的家中。



希拉克畢業於巴黎政治學院、法國國家行政學院，年輕時就追隨戴高樂從政。不到40歲，他就當選為法國國民議會議員。他1974年至1976年、1986年至1988年兩度出任法國總理，1995年至2007年兩度擔任法國總統，被視為法國正統戴高樂主義的最後一位代表人物，2003年曾強烈反對美國入侵伊拉克。



希拉克對中國文化情有獨鐘，法國媒體稱他為“熱愛中國的人”。在其擔任法國總統期間，他4次訪華，中法兩國在1997年建立全面合作夥伴關係，2004年建立全面戰略夥伴關係。