羅廷瑋：國民黨為何不敢對王金平痛下殺手？

新生代的國民黨台中市議員羅廷瑋。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月27日電（記者 林谷隆）新生代國民黨台中市議員羅廷瑋接受中評社訪問表示，中國國民黨不分區立委、前立法院長王金平院長傳出想跟親民黨要“門票”選2020，這是令人痛心的事，別人為了黨是“背水一戰”，王是“退休前一亂”，沒事找事做。王能影響多少人，我們抱持著疑問，王如果執意“參選到底”，最終可能拿不到一萬票，讓自己在政壇最後留一個不風光的結果。



羅廷瑋，1989年底生，國民黨籍，中興大學國家政策與公共事務研究所碩士生，2014年才25歲即當選台中市南區工學里長，2018年再以29歲新秀之姿當選台中市議員，成為全台最年輕的的民意代表之一。曾任台中市前副議長陳天汶助理、台中市青年事務審議會召集人、台中市南區體育會副總幹事等。



羅廷瑋表示，王金平如果真的要跟親民黨要“門票”，這是相當不應該的作為，王是國民黨大老，吃著國民黨的奶水長大。這樣帶頭示範，不就是鼓勵藍營年輕人學他，為了自己的利益，背棄了黨的利益，沒事找事做，還不如把空間讓給更多年輕的戰將（指辭掉不分區），培養新秀，讓我們為國民黨做更大的付出。



羅廷瑋認為，很多人希望國民黨痛下殺手，直接黨紀處分，但是他跟黨中央溝通過，為何黨中央不敢痛下殺手，因為王金平還沒有明目張膽的違法，現在只是私底下的偷來暗去，站在國民黨的立場，還是希望以以和為貴，能夠大事化小，小事化無。