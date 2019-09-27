中評關注：海外代表飛機往返閱兵訓練

慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心25日舉辦第二場專題集體採訪活動 中評社北京9月27日電（記者 徐夢溪）慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心25日舉辦第二場專題集體採訪活動，期間，與會者向中外媒體介紹了海外代表參加培訓的情況，表示許多人不放過任何一次訓練、培訓的機會，很多人是坐著飛機來參加訓練的。



慶祝大會服務保障和群眾遊行指揮部執行指揮張革表示，這次國慶遊行在社會引起廣泛關注，港澳台同胞、海外僑胞、外國友人，很多人通過各種渠道，都表達了想參與這個活動的意願。為了滿足大家的這種需求，我們通過自願報名和單位推薦的形式，一共有400多名港澳台、海外僑胞、外國友人參與到這次遊行活動中。



張革透露了排練中的一個有趣插曲，他表示，這400多名遊行代表在整個遊行準備、訓練過程中非常認真，很多代表不放過任何一次訓練、培訓的機會，很多人是坐著飛機來參加訓練的。在這個過程中，表達出了對中國、對這個民族的熱愛，令人感動。



據群眾遊行總導演北京師範大學藝術與傳媒學院副院長肖向榮介紹，此次群眾遊行整體設計是以敘事性和主題性相結合來進行表達的，包括36個方陣、70組彩車、10萬餘群眾，重點就是要在通過天安門廣場、長安街的時候，形成一幅流動的史詩，彰顯中華人民共和國篳路藍縷到今天偉大富強這70年的偉大征程。



肖向榮強調，在這一系列的設計裡面，我們強調“自由、生動、歡愉、活潑”的情感表達，在這樣一個真情實感的表達里，我們形成一片歡樂的海洋。在整體的畫面裡面，通過小故事、小畫面，通過音樂的串聯，形成70年中國人民建設奮鬥的壯美畫卷。70年的群眾遊行，有以下三個特點：



第一，整個群眾構成最豐富。從原來單一的群眾構成到今天豐富的群眾構成，就是誰的故事誰來講。談到農民的故事就農民朋友們來講，工人的故事就工人朋友來講，學生的故事就由學生和教師們來講，就是自己的故事自己講，而且整體的表達最豐富。



第二，遊行元素的多維互動最豐富。除了傳統的人、服裝、道具，今年在兩條紅飄帶、六塊大屏，還有3000人的合唱團以及軍樂團的配合下，我們還有很多互動的環節。我們跟廣場的觀眾們還設計了一些互動，形成一個歡樂的海洋。



第三，遊行群眾情感表達最豐富。每一個人都有自己獨特的向祖國母親表達生日祝福的方式，每一個方陣都有獨特的向祖國母親表達祝福的形式，或用道具，或闡述心聲，或者邊走邊舞，或者邊走邊唱，他們完全沉浸在自己對祖國的情感裡面。力求通過這場盛大的遊行，向祖國母親奉獻出一片赤子之心。

