商務部：60餘國確認參展第二屆進博會

新聞發言人高峰（中评社 秦正陽摄） 中評社北京9月27日電（記者 秦正陽）商務部於9月26日召開例行新聞發布會，新聞發言人高峰表示，第二屆中國國際進口博覽會的各項籌備工作目前正在有序推進。已經有60多個國家確認參展。



實錄如下：



中阿衛視記者:11月5日中國國際進口博覽會將在上海開幕，目前有什麼新進展？有多少個國家已經確認參加進博會？



高峰:第二屆中國國際進口博覽會的各項籌備工作目前正在有序推進。



關於國家綜合展，此次展覽的面積共3萬平方米，已經有60多個國家確認參展。其中法國、意大利等10多個國家確認擔任主賓國。世貿組織、聯合國工發組織、國際貿易中心等國際組織確認參展。第二屆進口博覽會將繼續設立中國館，聚焦新中國成立70周年的主題，展示中國經濟社會發展的成就和新時代新機遇。



關於企業商業展，目前招展工作已經結束。此次企業商業展設有服務貿易、汽車、裝備、科技生活、品質生活、醫療器械及醫藥保健、食品及農產品共7個展區，展覽面積超過30萬平方米，目前共有來自150多個國家和地區的3000多家企業參展；增加了養老等題材，增設了室外展區，新增室外汽車“無人駕駛”活動區；簽約參展的世界500強和行業龍頭企業超過首屆，首發的新產品、新技術預計也將超過首屆。我還可以告訴大家，目前，第三屆中國國際進口博覽會的企業商業展的招展工作已經開始，廣大境外企業可以通過進口博覽會的官網、境外組展機構等渠道報名參展。



關於招商工作，本屆進口博覽會共組建了39個交易團，近600個交易分團；專業觀眾註冊報名超過預期；梳理出了5萬餘家重點進口商，開展定向精准邀請，舉辦了20場招商路演，向4300餘家採購商面對面宣介；舉辦了全部7個展區展前的供需對接會，近千家參展商和採購商參加；配套活動正在有序推進，目前有活動意向200餘場；境外招商成效明顯；專業觀眾註冊參會體驗持續優化。



關於論壇工作，本屆虹橋國際經濟論壇主題為“開放創新，合作共贏”，4場分論壇議題分別為：“開放、規制與營商環境：政府角色與跨國公司視角”、“人工智能與創新發展：理念、技術和市場”、“世貿組織改革與自由貿易協定：路徑選擇與前景展望”、“數字化時代與電子商務創新發展：開放平台和合作願景（暨全球電子商務高峰論壇）”，每場分論壇設置嘉賓演講和互動討論兩個環節。



關於服務保障工作，進口博覽會以展客商需求為導向，積極開展標識完善設計工作，推進組織文化公益演出，“非遺”暨中華老字號展示推廣工作，提升現場翻譯服務保障和餐飲供應能力，完善功能服務點位的設計，著力打造專業、便利、高效、綠色的一流服務。謝謝。

