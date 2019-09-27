商務部：國慶節前將投放萬噸中央儲備豬肉

新聞發言人高峰（中评社 秦正陽摄） 中評社北京9月27日電（记者 秦正陽）商務部於9月26日召開例行新聞發布會，新聞發言人高峰表示，為保障國慶節日市場的供應，將在國慶前向市場投放中央儲備豬肉10000噸。下一步將繼續做好儲備豬肉的投放工作，保障國內肉類市場供應。



實錄如下：



中央廣播電視總台央廣經濟之聲記者：我的問題是關於國慶期間豬肉的供應，請問是否還會投入儲備肉？



高峰：為保障國慶節日市場的供應，商務部會同國家發展改革委、財政部等部門，將在國慶前組織有關企業再向市場投放中央儲備豬肉10000噸，涵蓋多個豬肉產品類別，以增加國慶期間肉類市場供應。



國慶前夕，在市場機制發揮主體作用的前提下，中央和地方通過促進產銷銜接、增加儲備投放等多種方式加大肉類市場供應，肉類市場供應總體充足，價格趨穩。9月初至今，共向市場投放中央儲備肉3個批次，總計投放豬肉20000噸、牛肉2400噸、羊肉1900噸。根據我們的了解，目前部分地區也陸續開展了地方儲備肉的投放工作，市場供應總體是有保障的。



下一步，商務部將密切關注豬肉市場的供求和價格變化，會同有關部門繼續做好中央、地方儲備豬肉的投放工作，保障國內肉類市場供應。謝謝。



