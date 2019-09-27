商務部：中美正在就高級別磋商密切溝通

新聞發言人高峰（中评社 秦正陽摄） 中評社北京9月27日電（記者 秦正陽）商務部於9月26日召開例行新聞發布會，新聞發言人高峰表示，中美雙方正在就第十三輪中美經貿高級別磋商的具體安排保持密切溝通。他亦表示，中美兩國在農業領域互補性強，合作空間廣闊。希望雙方共同努力，採取實際行動，為合作創造有利條件。



實錄如下：



中國國際電視台CGTN記者:中美雙方於近期舉行了副部級的中美經貿磋商，請問這次磋商結果如何？在下月中美雙方還將舉行牽頭人的磋商，我想請問準備工作進行的怎麼樣了？中方對這一輪新的談判有怎樣的預期和目標？



高峰:9月19日至20日，中美雙方經貿團隊在華盛頓舉行副部級磋商，就共同關心的經貿問題進行了建設性的討論。雙方還認真討論了牽頭人10月份在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商的具體安排。目前，雙方正在保持密切溝通，為高級別磋商取得積極進展做好準備。謝謝。



CNBC記者:請問能否確認中美下一步的磋商在10月幾號舉行？有報道稱中方在考慮增加購買美國豬肉和大豆，請問商務部能否確認這個信息？美國上周發布對華加征關稅商品排除清單，請問中方有何反應？



高峰:關於第一個問題，目前雙方正在就第十三輪中美經貿高級別磋商的具體安排保持密切溝通，待有更多細節情況，會及時向大家通報。



關於第二個問題，根據我們的了解，近期中方企業正在按照市場化原則和世貿組織規則開展美國農產品詢價和採購，並已經成交相當規模的大豆和豬肉，國務院關稅稅則委員會對這些採購予以加征關稅排除。中國對優質農產品的市場需求很大，中美兩國在農業領域互補性強，合作空間廣闊。希望雙方共同努力，採取實際行動，為合作創造有利條件。



