台胞合唱《我和我的祖國》　心意盡在不言中

梁義大提議舉杯，共賀祖國70華誕。（中評社 沈而忱攝） 中評社宜昌9月27日電（記者 沈而忱）昨晚（26日），在參訪完宜昌興發集團、昭君故里之後，全國台聯國慶70周年湖北參訪團於興山縣同縣委相關領導進行了餐敘。



湖北省台聯專職副會長兼秘書長羅鷹表示，此行共有三個“感謝”。首先，感謝興山縣委縣政府以及興發集團對此次湖北參訪給予的關心和支持。其次，感謝全國台聯把慶國慶70周年這麼重要的參訪安排在湖北，提供了一個寶貴的機會，供大家學習交流。最後，感謝採訪團成員，來自世界各地的台灣社團領袖和代表人士來到湖北，希望大家可以把看到的湖北帶回去，跟親朋好友分享，講好湖北故事。



羅鷹指出，今天參訪了昭君故里，感慨良多。昭君是東方和平女神的化身，周總理曾盛贊她為中華民族大團結做出了巨大貢獻，希望此次參訪也能讓大家成為，推動祖國和平統一的積極實踐者。



北美洲台灣鄉親聯誼會會長梁義大代表團員致辭。他首先感謝了全國台聯，讓他和其他台胞、僑胞有機會來到湖北，有機會參觀興發集團和昭君故里。他表示，興發集團依照習總書記的指示，“共抓大保護 不搞大開發”，讓人印象深刻。這為生態保護做了很大的貢獻，成了很好的典範，希望全國所有的企業都能像興發集團看齊。



梁義大表示，他深切感受到了湖北的熱情，感觸很深。現在的和平年代來之不易，大家應該倍加珍惜，要為中華人民共和國的統一大業盡心力，並祝福中華人民共和國成立70周年，祝福祖國國運昌隆。



隨後，在場的台、僑胞唱起了《我和我的祖國》，在歌聲中表達對祖國70華誕的祝福。

