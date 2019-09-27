十月磋商在即　商務部：願中美相向而行

新聞發言人高峰（中评社 秦正陽摄） 中評社北京9月27日電（記者 秦正陽）第十三輪中美經貿高級別磋商預計將於10月份在華盛頓舉行。在9月26日召開的商務部例行新聞發布會上，新聞發言人高峰表示，中方對於磋商的立場始終是一致的、明確的，希望美方與中方相向而行。



實錄如下：



鳳凰衛視記者：我們關注到上周副部級磋商結束後，美國總統特朗普說，想和中國達成一份完整的協議，而且並不急於在大選前完成這個協議。對此你有何評論？



高峰：中方注意到美方有關評論。我們對於磋商的立場始終是一致的、明確的，希望美方與中方相向而行，在平等和相互尊重的基礎上，通過對話磋商，找到互利共贏的解決方法。這有利於中國，有利於美國，也有利於整個世界。謝謝。



彭博新聞社記者：你好，近日美國總統特朗普在聯大發表了對中國經濟發展模式的一系列批評，其中包括對中國竊取知識產權、竊取商業機密等方面的批評，這是不是有違於你認為的在公平和相互信任基礎上的談判基礎？第二，中國會不會因此推遲對美國的訪問進行高級別的談判，中國代表團還會去美國進行高級別談判嗎？



高峰：關於你的第一個問題，外交部發言人已經做出明確回應。



中方對於磋商的立場始終是一致的、明確的，我們希望美方與中方能夠相向而行，在平等和相互尊重的基礎上，通過對話磋商，找到互利共贏的解決辦法。這有利於中國，有利於美國，也有利於整個世界。謝謝。



