商務部：“不可靠實體清單”不針對任何一國

新聞發言人高峰（中评社 秦正陽摄） 中評社北京9月27日電（記者 秦正陽）商務部於9月26日召開例行新聞發布會，新聞發言人高峰表示，中國建立“不可靠實體清單”制度，目的是維護公平競爭的市場秩序，絕不是針對任何一個國家的企業、組織或者個人。



實錄如下：



路透社記者：



美中貿易全國委員會最近一份商業調查中表示，在其220個成員公司中，有許多公司在中國的銷售都在萎縮，因為中國客戶越來越多將美國公司視為不可靠商業夥伴。請問發言人，中國即將公布的不可靠實體清單上會不會有美國的公司？中方在與美方存在貿易爭端的情況下，仍然向美國表現出許多善意，中方是否考慮暫時不將任何美國公司列入該名單？這個名單會在何時發布？



高峰：首先，美中貿易全國委員會的商業調查信息再次表明，貿易戰沒有贏家，美國企業和消費者都會遭受嚴重損失。



中國建立“不可靠實體清單”制度，目的是維護公平競爭的市場秩序，絕不是針對任何一個國家的企業、組織或者個人。我們歡迎包括美國在內的世界各國企業在華投資和經營，將堅定依法保護它們的合法權益。目前，“不可靠實體清單”制度正在履行國內程序。謝謝。



關於第三個問題，我們注意到，美方9月17日公布了第九批對華加征關稅措施排除清單，中方對此表示歡迎。這有利於美國企業和消費者，有利於中國企業，也有利於為磋商創造良好條件。謝謝。





