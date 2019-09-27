快評：不團結拖後腿　結局是“攬炒”

中評社快評／距離明年1月11日台灣大選僅餘100余天，國民黨仍受困於黨內整合問題，不團結、拖後腿大有人在。媒體分析說，國民黨2020很可能被自己人“整死”；藍營的現狀，像在“攬炒”。



“攬炒”為粵語用詞，近期在香港用得特別多，其意為與人玉石俱焚、兩敗俱傷，即是如果自己出事，都要攬住人“一鑊熟”。香港數月來因為被一些人強迫“攬炒”，而致法治受損、百業蕭條。



過去國民黨不乏“攬炒”的例子，因為分裂而致選舉大敗，歷史上俯拾皆是。目前國民黨仍有大咖動向不明，有幾位藍營地方縣市長對“挺韓”態度曖昧。不團結、拖後腿；百足之蟲，死而不僵。



有媒體名嘴說，藍營大老中真心在幫韓國瑜的，只有馬英九。又有媒體報道說，馬英九以後不再幫韓國瑜站台。真真假假，紛紛擾擾，傳言本身已對韓國瑜選情夠傷了。



“攬炒”的結果，是國民黨整體士氣受挫，離勝選愈來愈遠。而一旦明年無法重返執政，國民黨一定會面臨民進黨更加凶狠的追殺。其實，追殺一直存在，近日趙少康做董事長的中廣被“黨產會”認定為國民黨附隨組織，十三筆土地須移轉國有，一個月內須繳納77億餘元的追徵價額，就是最新例子。



“攬炒”之下無完卵，害人終害已。國民黨真會搞殘一盤好棋，2020被自己人“整死”？選舉已到關鍵階段，且看國民黨有什麼辦法扭轉被動、落後的選局。