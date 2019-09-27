民調：蔡39%韓25%　3成中間選民挺蔡

蔡英文。（中評社 資料照） 韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北9月27日電／旺旺中時今天公佈2020大選最新民調，民進黨參選人蔡英文以39.1%支持度領先中國國民黨參選人、高雄市長韓國瑜的25.4%，蔡英文支持度上升至8月以來最高。調查顯示在政黨中立選民中，30.3%挺蔡，僅12.5%挺韓，顯示在現階段，中間選民較接受蔡。



此外，在政黨支持度方面，國民黨以29.5%贏過民進黨的24.6%。韓國瑜支持度卡關，但國民黨支持度卻比民進黨高，民調分析認為，這顯示民進黨被泛綠小黨瓜分狀況嚴重，但泛藍小黨並未影響國民黨。



旺旺中時民調分析指出，在8月6日民調，蔡與韓的民調差距僅2.6個百分點，蔡英文險勝。當時蔡政府陷入私菸案餘波，有17.5%受訪者不投票，16.3%不表態，總共約33.8%表示無法決定如何抉擇。但最新民調顯示，不投票只剩6.1%、未表態19.9%，總計26%。韓國瑜支持度在9月間尚維持在25%左右，反倒是蔡英文增加到39.1%，主要原因並非韓粉跳槽，而是中間選民選擇了蔡英文，才導致韓民調停滯，蔡反而向上攀升。



民調指出，值得注意的是，韓國瑜支持度卡關，但國民黨支持度卻比民進黨高，國民黨以29.5%贏過民進黨的24.6%，民眾黨9%、時力5.1%，親民黨只有1%，這顯示民進黨被泛綠小黨瓜分狀況嚴重，但泛藍小黨並未影響國民黨。



民調分析點出，韓國瑜身為國民黨2020參選人，民調卻比國民黨支持度低，是不正常現象，這代表國民黨還沒從初選的紛亂與心結中走出來，部分挺藍支持者還無法認可韓國瑜。韓國瑜在泛藍中僅獲66.7%支持度，蔡英文則獲87.7%泛綠支持，蔡英文成為綠軍共主，藍軍選票尚未歸隊。



民調顯示，蔡英文在無政黨選票的支持有30.3%，韓國瑜僅12.5%。韓國瑜在年輕族群支持度也以懸殊差距落敗。但必須警覺的是，過去韓國瑜在中壯年表現相當優異，但最新民調卻顯示30至39歲韓以22.7敗給蔡46%，40至49歲也以25%敗給蔡的35.2%。



本次民調訪問日期為9月24、25日，有效樣本為1316人（市話659、手機657），抽樣誤差在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.7個百分點。