港上月出口跌6.3%　十連挫

港外貿情況進一步轉差，貿發局日前更預測全年出口為負增長4%。 中評社香港9月27日電／政府：環球疲弱，可能進一步轉差。



香港文匯報報道，受到全球經濟增速放緩及中美貿易戰升溫影響，本港出口再轉差。政府統計處昨公佈，本港上月出口貨值按年跌6.3%，跌幅較7月擴大0.6個百分點，是連跌第10個月，進口按年跌11.1%，較7月跌幅擴大2.4個百分點，連續9個月下跌。今年首8個月，出口貨值按年則跌4.3%，進口跌6%，有形貿易逆差3，051億元，相等於商品進口貨值的10.6%。



政府發言人昨表示，受累環球經濟增長減慢及中美貿易摩擦升溫，上月出口繼續錄得顯著按年跌幅，而輸往多個主要市場出口進一步下跌。又指中美貿易摩擦帶來不確定因素，將繼續對本已不濟的外貿環境增添下行風險，出口表現短期內料會維持疲弱，甚至可能進一步轉差，政府會密切留意有關情況。



輸往台灣升31% 美國跌8.8%



按地區計算，今年8月份與去年同期比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌4.8%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞（跌21.6%）、印度（跌20.8%）、泰國（跌16.5%）、中國內地（跌5.2%）、越南（跌3.3%）和新加坡（跌2.7%）。另一方面，輸往台灣和菲律賓的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升31.2%和18.1%。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌13.3%）和美國（跌8.8%）。同時，輸往德國的整體出口貨值則上升4.7%。



今年首8個月與去年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值亦錄得跌幅，尤其是印度（跌15.9%）、美國（跌10.6%）、內地（跌6.0%）、德國（跌5.8%）、日本（跌3.9%）和越南（跌3.8%）。按貨品類別看，通訊、錄音及音響設備和儀器的整體出口貨值按年錄得11.7%的雙位數字跌幅。然而，輸往新加坡和韓國的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升8.2%和5.3%。



同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌25%）、印度（跌18.7%）、馬來西亞（跌15.0%）、泰國（跌9.0%）、台灣（跌8.6%）和新加坡（跌7.4%）。來自內地的進口貨值亦下跌4%。



全年預測降至負增長4%



展望本港的出口前景，貿發局日前將本港全年出口增長預測由2%大降至負增長4%，是自金融海嘯後即2009年以來最差，中華廠商聯合會會長吳宏斌昨亦看淡本港的外貿前景。吳宏斌昨出席2019年度會員大會時指出，香港此輪經濟走弱具有全面性的特點；不論是內部私人消費、企業投資還是對外貿易均幾近全線“告急”，在內外夾擊之下，相信香港今明兩年的經濟形勢將非常嚴峻。



而中美貿易戰對全球經濟體的影響已愈見明顯，美國對外政策調整正改寫國際經貿秩序，加上人民幣對美元匯率波動料進一步擴大，未來環球經濟將面臨高度的不確定性。他預期今明兩年的貨物貿易將會出現單位數的下跌。



吳宏斌續表示，面對充滿挑戰的營商環境，廠商會促請政府適時推出更多紓緩中小企經營壓力的措施，協助業界渡過難關。廠商會亦積極為業界尋求發展出路，開拓多元化產品市場，例如去年及今年便舉辦了“埃塞俄比亞考察團”及“孟加拉考察團”，鼓勵業界發掘“一帶一路”市場的潛在商機，廠商會亦會積極協助業界抓緊“粵港澳大灣區”發展所帶來的機遇。廠商會亦已就如何推動本港“再工業化”及創科發展等向政府提交了一系列建議。