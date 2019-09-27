暴徒沉迷破壞　食過返尋味

許多在“前線”的黑衣人，已將暴衝當作“刺激”以“享受”。資料圖片 中評社香港9月27日電／挖磚掟彈砸港鐵，暴力升級如食“迷幻劑”。



香港文匯報報道，“今日又搞集會遊行？想趁機搞破壞至真！”過去3個月以來，不少市民每每聽到有人要搞集會遊行活動時，總是會提出這些疑問。確實，每當這些所謂的集會遊行後，伴隨而來的，就是一次次暴力衝擊破壞活動。暴力工具從最早時的棍棒、遮柄，發展到磚頭、鐵支、丫叉（彈弓），甚至投擲燃燒彈，破壞活動則由撬鐵欄、挖地磚，發展到衝砸普通商舖和商場內公眾設施，甚至肆意大規模地破壞地鐵設施。香港文匯報記者多次近距離地觀察暴徒的行徑，發現許多身在“前線”的年輕人，無視法律後果，竟將暴衝當作一種“刺激”；有一些暴徒更視暴力為“迷幻劑”，為暴力而暴力，將暴力行徑當做“人生享受”。



這場已持續逾百日的“反對修例”運動，起初主要由“和理非”主導，當時雖有“獨”人鼓吹要“勇武抗爭”，但在“黃絲”群體中並沒有引起多大迴響，就算發生了6.12嚴重衝擊事件，在隨後的6.16大規模遊行後，聚集的人群也很快散去，基本上沒有發生什麼衝突。



6.12後“勇武”漸規模化



不過，由6月中下旬開始，連登及Telegram群組出現大量有關“和理非無用論”的帖文，鼓吹要“勇武”、“要用暴力迫使政府讓步”。香港文匯報記者發現，這些帖子其實大多數是由6.12後開始形成組織化的煽暴派發出。



有活躍的“勇武”分子向記者透露，“勇武派圈中人”均認為，他們在6.12衝突中雖然沒有嚐到什麼甜頭，但也沒有什麼“損失”，更形成了有相當能量的“勇武”組織，再加上當時的社會氣氛緊張，因此完全有可能“食過返尋味”。



就此，幕後煽暴分子開始重訂策略，包括在網上招兵買馬，將“勇武”規模化，同時分設多個不同群組，其中最主要的就是“勇武組”，把所有物資都優先給予“勇武”，目的就是要利用他們與警察硬撼，引發衝突。



為使物資更快傳送到前線，他們訂出一套物資傳送手勢，如雙手拍頭就是要頭盔、左右手反方向拉就是需要索帶、雙手放在眼上就是要護目鏡等，這套手勢的確在一定程度上解決衝突現場的物資傳送問題。



7.1衝立會變“全民勇武”



6月21日，“香港眾志”多名頭目號召金鐘一帶群眾包圍警總，很快就有暴徒主動挑釁警員。香港文匯報記者發現，暴徒的組織性與之前有明顯分別，很多前線已對路障及物資等運作了如指掌，倘前線沒有足夠裝備，暴徒就會即場透過手勢運用，向數百米外的金鐘物資站發出指示，極速把物資送到前線手上。



6.21一役後，“勇武派”更加囂張，有煽暴者更購入成千上萬的衝擊裝備在遊行現場派發，令更多“和理非”不自覺地變為“勇武”。在7月1日衝擊立法會事件中，明顯“勇武”數量已大大上升，當日處於前線的衝擊者中幾乎是“全民勇武”，所有參加者都戴上裝備。



在衝擊期間，有人更毫不避忌地挖起地下磚頭攻擊警察，而每當有人挖磚，身旁“睇水”的人便會大叫“落雨”，意思是要人打開雨傘掩護，以防被記者影到，此後“落雨”便成為暴徒的一個常用暗號，以召集參與者掩護同黨“做”。



7月1日，“勇武”分子衝入立法會大樓並大肆破壞，偷走大量電腦硬件，更助長了暴徒的氣焰，而“勇武派”也在短時間內大躍進，搖身一變成為在反對派陣營中比“和理非”還有影響力的群體。



“接仔放學”助長暴徒氣焰



例如，煽暴者感到暴徒在衝擊後可能難以找到交通工具脫身，就在“和理非”中召集人手，用“接仔女放學”的暗語通知他們前來接送暴徒離開、運送物資，甚至送前線成員到各個現場。此時，煽暴者可說已成功建立了一條運輸隊伍，暴徒在每次衝完就有專車接走，不用擔心警察在地鐵截查拘捕，更助長了暴力衝擊。



7月21日晚，暴徒在西環大舉衝擊中聯辦大樓，但不久，暴徒被警方逼退至中上環一帶，正在該處採訪的香港文匯報記者就在TG“大消物”群組中發現，煽暴者正不斷發出“接仔放學”的指令，號召該運輸群組成員到中上環。記者所見，現場一帶此時已有過百輛私家車抵達現場。



為了進一步了解情況，香港文匯報記者故意脫下有記者標記的外套在街上急走，途中多次有司機停車，稱自己是“家長”，可以送記者回家。在記者婉拒後，司機即出示TG群組證明自己“家長”身份，當記者上車後，司機就下車大叫問“有冇人都係過海”，待整架7人車坐滿後才離去。行駛期間，司機表示自己是第一次做“家長”，因為自己“唔敢衝”，便選擇響應連登的號召到場。



仿烏克蘭現“火魔法師”



7.21事件後，暴力衝擊越演越激。當時，“勇武”中有人提出模仿烏克蘭的“勇武派”，在衝擊中使用燃燒彈，但因怕被警方發現，即改用遊戲字眼，把燃燒彈稱為“火魔法”或“雞尾酒”，使用“火魔法”的暴徒則稱為“火魔法師”。



8月5日下午，記者在沙田一帶追蹤暴徒活動，最初，暴徒只是四處破壞及用附近欄杆築起路障，直到傍晚，突然有人向現場前線表示“有火魔法師準備緊”，現場氣氛即時變得緊張，“前線”亦整裝待發準備“火魔法師”進攻，果然不消一會，便有數名全身包實的“火魔法師”現身，現場“勇武”即時為“火魔法師”開路，“火魔法師”快步上前點火向警署投擲燃燒彈，現場“勇武”隨即起哄叫囂，數名“火魔法師”把身上的燃燒彈用完後，即在“勇武”的掩護下極速逃離現場。



暴徒成立“火攻隊”及在煽暴者提供大量裝備後，氣焰更加囂張，除周六周日大型活動外，這些“勇武”就連平日也在各區發起衝擊。為確保在衝擊中更有行動力及防止有“鬼”。8月中開始，“前線”分成多個小隊，小隊成員雖不用公開自己身份，但一定要曾一齊衝過或有隊員介紹，確保不是“鬼”後才可加入。



8月下旬，這些小隊在荃灣一帶大肆破壞，伏擊警察，行動非常具組織性，犯案後便極速逃離現場。煽暴者與暴徒透過暴力衝擊增加經驗，制定不同方案針對警察，靠“be water”不斷進化，再加上得到大量金錢裝備支援，暴力活動明顯直線上升，其實力早已不可與6月12日同日而語。據了解，近日在元朗及金鐘的大規模暴力事件正是由這些小隊合作發起。