大公報：美國的干預印證了暴亂黑手真相

中評社香港9月27日電／大公報27日發表社評說，香港暴亂持續的這三個月，正正是美國破壞香港穩定的三個月。昨日，美國會參眾兩院外交事務委員會通過了所謂的《香港人權與民主法案》，罔顧事實、顛倒黑白，甚至公然替暴徒張目。這一行徑再一次說明，在香港發生的暴亂絕非偶然，美國正是暴亂幕後的最大黑手。然而，反華政客、本地小丑且莫得意，出賣背叛國家、出賣香港，就是與民為敵，絕不會有好下場，其陰謀也必將破產。



社評說，只要對過去半年來的事件作一梳理，便可以輕易看到，在香港發生的政治風波，從一開始就與美國當局密不可分。從今年初開始，香港亂港政客接二連三奉召赴美謁見高官，從國務卿、國家安全顧問到副總統，會見層級一次比一次高，發表的言論一次比一次極端；不僅如此，美當局不斷利用各種方式，直接或間接插手香港事務，從其國內再到國際層面，無所不用其極。



事實說明，美當局過去的每一次操作，往往伴隨著香港暴亂的發生。利用社交平台的操控權力封殺網絡理性聲音、操控在香港的傀儡政客與組織散播謠言製造混亂，乃至直接資助暴徒，所作所為，與東歐北非發生的“顔色革命”如出一轍。



而昨日通過的這條“法案”，其內容顛倒黑白，儘管掛著“人權與民主”之名，但所有人都明白，這既無關人權更無關民主，而是一條徹頭徹尾的《支持香港暴亂法案》。發言的政客極盡攻擊辱罵之能事，不僅無視凶殘血腥的暴徒罪行，更處處污蔑特區及中央政府。



社評說，如此不擇手段地插手干預，美國當局的意圖已十分明顯，就是要利用持續的暴亂去達到破壞香港的穩定，並以此來破壞中國發展的目的。然而，這種赤裸裸的霸權行為，除了揭露其醜陋面目之外，別無他用。三個多月的事實清楚地向世人證明，暴徒肆意破壞公共設施，甚至打砸搶燒，襲警並群毆普通市民，所作所為已遠遠超出正常遊行集會的範疇，踐踏了道德和法治的底線，挑戰了“一國兩制”原則底線。如此惡行居然還要以一條“法案”的方式予以洗白，無異於侮辱世人智慧，也再次證明美國就是不折不扣的香港暴亂黑手。



必須指出，如果美當局膽敢進行實質的所謂制裁、破壞香港的政經發展，正如外交部發言人所指出的：“美方損害中國利益的任何舉動都將遭到有力回擊”，美國的利益終將受到損害。當今的中國早非當年被列強強加各種不平等條約的中國，任何外國施壓威脅嚇不倒中國人民，任何搞亂香港的圖謀都注定失敗。香港是中國的香港，包括香港市民在內的全體國人，對美國的惡行絕不會坐視不管。



社評說，那些仰仗外國人鼻息、以販國賣港為榮的本地暴徒和政客小丑，或可以猖狂於一時，但與國家民族為敵，與香港市民的利益為敵，等待他們的，將是最嚴厲的懲處，也將永遠地被釘在歷史的恥辱柱上！