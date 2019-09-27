專家：全球性挑戰面前，中國展現責任擔當

中評社北京9月27日電／第74屆聯合國大會近日在紐約聯合國總部開幕。會議開幕前後，中方圍繞中國與聯合國、落實2030年可持續發展議程、氣候變化等議題發布四份文件。專家表示，面對保護主義和單邊主義逆流，中國在聯合國大會期間發出堅定支持多邊主義的聲音，以實際行動維護現行國際秩序、提出中國方案、貢獻中國力量，展現出了一個負責任大國的擔當。



16日至25日，中國先後發布《聯合國氣候行動峰會：中方的立場和行動》《中國與聯合國——第74屆聯合國大會中方立場文件》《中國落實2030年可持續發展議程進展報告（2019）》和《地球大數據支撐可持續發展目標報告》四份文件。



《中國與聯合國——第74屆聯合國大會中方立場文件》從構建人類命運共同體、維護國際和地區和平安全、擴大參與聯合國維和行動等十方面，介紹中國在聯合國框架下為維護世界和平穩定與發展繁榮所作努力與貢獻，並指出中國同聯合國合作不斷加強和深化，正在進入新的時代。



中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤說，聯合國是最具普遍性、代表性和權威性的政府間國際組織，是多邊主義的旗幟。中國在聯合國大會期間發布立場文件，表明無論國際風雲如何變幻，中國支持多邊主義的決心不會改變，支持聯合國在國際事務中發揮應有作用的信念不會改變，維護世界和平、促進共同發展的初心不會改變。



當地時間24日，聯合國召開了一次可持續發展目標峰會。這是自2015年9月通過2030年可持續發展議程以來，聯合國首次就可持續發展目標舉行高級別會議。



中國發布《中國落實2030年可持續發展議程進展報告（2019）》，對應2030年可持續發展議程17個目標，介紹落實進展和下一步工作，並結合自身發展經驗，將精准脫貧、創新引領發展、共建“一帶一路”等五個方面作為經典案例進行闡釋和分析。



第74屆聯大主席穆罕默德－班迪表示，中國不但在幾十年間成功使數億人擺脫貧困，並且正努力在這個人口數量世界第一的國家徹底消滅貧困，這本身就是對世界以及對實現聯合國可持續發展目標的巨大貢獻。回首過去70年，中國何以能在複雜環境中發展壯大，何以能讓數億人擺脫貧困，這些都值得研究。



《地球大數據支撐可持續發展目標報告》則針對2030年可持續發展議程中數據缺失、指標體系動態變化等問題提出解決方案。地球大數據專項負責人郭華東院士表示，可持續發展目標特別是地球表層與環境、資源密切相關的諸多目標，具有大尺度、周期變化的特點，地球大數據的宏觀、動態監測能力為可持續發展評價提供重要手段。



結合聯合國氣候行動峰會9大行動領域，中方發布《聯合國氣候行動峰會：中方的立場和行動》。專家指出，這一文件闡述了中方應對氣候變化的主張和措施，展示了中國應對氣候變化的決心和擔當。



阮宗澤表示，氣候變化是當前各國面臨的共同挑戰，對此，中國貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，走綠色、低碳、可持續發展之路，認真履行《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》義務，展現出了必勝的信心、行動的恒心、合作的誠心。這無疑為國際社會共同應對挑戰注入了正能量。



據了解，作為“基於自然的解決方案”共同牽頭國，中國會同相關國家和國際組織一道，提出150多個行動倡議，匯編了森林碳匯、生物多樣性保護等30餘個示範案例。分析人士指出，這些行動為深入理解人與自然關係帶來新視角，為全球應對氣候變化行動提出新舉措，為實現可持續發展目標提供新支持。



阮宗澤表示，相信只要各國勠力同心，就一定能建成一個清潔美麗、共同繁榮、命運與共的美好世界。



（來源：新華網）