布魯塞爾舒曼廣場迎來“中國日”

中評社北京9月27日電／當地時間25日，中國駐歐盟使團在歐盟“心臟”——布魯塞爾舒曼廣場舉辦“中國日”活動，吸引大批當地民眾到場觀摩體驗中國文化。



舒曼廣場周邊有歐盟委員會、歐洲理事會、歐盟對外行動署等歐盟機構建築，在歐盟總部有著獨特的地位。“中國日”活動在“歐盟體育周”框架下舉行，得到歐盟委員會教文總司、舒曼廣場管委會等機構的支持。



當日的活動既有舞龍舞獅、木版水印等中國傳統技藝展示，也有虛擬現實、全息電影等現代技術呈現，還有憨態可掬、引人喜愛的“大熊貓”人偶現場模仿北京2022年冬奧會吉祥物。晚間，當天壇祈年殿經過光雕投影和三維特效在舒曼廣場緩緩“現身”時，現場觀眾報以熱烈的掌聲。



為慶祝中華人民共和國成立70周年，現場滾動播放了中國主題形象片、北京2022年冬奧會宣傳片和反映新中國成立70周年發展成就的視頻資料等，人們紛紛駐足觀看。



不少“老外”在活動現場展示了他們對中國文化的了解和欣賞。比利時健身氣功協會帶來的太極拳表演有板有眼。該協會會長皮埃爾·德·科克萊爾說，這次氣功表演的“主角”是他的妻子和女兒。他曾多次前往中國，全家都是中國文化的“資深愛好者”。



比利時作曲家、利爾音樂學院教授漢·弗林特羅普牽頭表演了融入絲綢之路沿線國家音樂元素的原創“絲綢之路交響樂”。他說，歐中交流需要馬可·波羅那樣的探索精神，絲綢之路沿線各國民眾也需要加強交流。



體育也是“中國日”活動的重要組成部分。比利時前國腳、比利時國家足球訓練中心青訓負責人姆博·姆彭薩來到現場，與中外人士交流了足球技藝。姆彭薩表示，希望有機會訪問中國，促進比中兩國足球交流。



中國駐歐盟使團團長張明在致辭時說，中歐作為兩大文明，自古以來源源不斷地為人類發展進步貢獻著智慧和力量。他說：“要應對當今世界層出不窮的挑戰與風險，‘鑰匙’往往就藏在我們的悠久歷史與傳統文化中。今天，我們有機會運用歐洲公司的高新技術，將中國古老的天壇建築複制在大家眼前。它蘊藏的和諧之美與可持續發展理念，與今天中歐合作的主要方向和重點領域完美契合。”



張明說，中方願意與歐方攜手努力，將中歐關係推向“更快、更高、更強”。



（來源；新華網）