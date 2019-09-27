中評社北京9月27日電／在中華人民共和國成立70周年之際，國務院新聞辦公室27日發布《新時代的中國與世界》白皮書。中宣部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟表示，白皮書圍繞“中國從哪裡來、向哪裡去”“中國推動建設什麼樣的世界”“發展起來的中國如何與世界相處”等問題，系統介紹中國的發展成就、發展道路、發展走向，深入闡述中國與世界的關係，以增進國際社會對中國發展的了解和理解。



白皮書指出，70年來，在中國共產黨領導下，中國發生了翻天覆地的變化，創造了人類歷史上前所未有的發展奇跡，特別是黨的十八大以來，中國發展取得歷史性成就、發生歷史性變革。中國對世界的影響，從未像今天這樣全面、深刻、長遠；世界對中國的關注，也從未像今天這樣廣泛、深切、聚焦。



白皮書通過大量數據和事實，介紹了70年來中國發展的巨大成就、重大意義、世界貢獻。白皮書指出，中國用幾十年時間走完了發達國家幾百年走過的發展歷程，經濟總量躍居世界第二，近14億人民擺脫了物質短缺，總體達到小康水平，享有前所未有的尊嚴和權利。白皮書強調，70年來，中國人民白手起家、自力更生、艱苦奮鬥，幹出了一片新天地；70年來，中國在與世界的聯繫互動中發展，擁抱世界、學習世界、貢獻世界；70年來，中國在實現自我發展的同時，為世界和平作出了貢獻，為各國共同發展注入了動力。





白皮書指出，70年來，中國發展取得成功，根本原因是在中國共產黨領導下，中國人民找到了中國特色社會主義這條正確發展道路並且沿著這條道路堅定不移地走下去。白皮書強調，中國特色社會主義道路，是一條從本國國情出發確立的道路，是一條把人民利益放在首位的道路，是一條改革創新的道路，是一條在開放中謀求共同發展的道路，是一條全面依法治國的道路。中國的這條發展道路，符合中國國情，適應時代要求，將隨著時代前進越來越顯示出光明的發展前景。



針對國際社會對中國發展的關切，白皮書強調，實現國家富強、民族振興、人民幸福，既是中國人民的夢想，也是各國人民的共同夢想。中國的發展對世界是機遇，不是威脅和挑戰。白皮書指出，中國是世界經濟增長的主要穩定器和動力源，全方位對外開放為各國發展創造更多機會，中國為國際社會提供更多公共產品，中國發展為其他發展中國家提供經驗和借鑒，中國絕不走“國強必霸”的路子。



面對“世界怎麼了、人類怎麼辦”的時代之問，白皮書指出，當今世界正處於百年未有之大變局，人類社會既充滿希望，又充滿挑戰。中國提出構建人類命運共同體，開辟出合作共贏、共建共享的發展新道路，為人類發展提供了新的選擇。白皮書呼籲各國團結起來，構建新型國際關係，推動新型經濟全球化，維護以聯合國為核心的國際體系，推動文明交流互鑒，共同推動構建人類命運共同體，建設更加美好的世界。



隨著中國的日益發展，國際社會普遍關注發展起來的中國如何與世界相處。白皮書指出，中國的發展離不開世界，世界的和平發展、繁榮穩定離不開中國。中國始終把自身發展置於人類發展的坐標系中，堅持合作共贏、共同發展，堅持維護和推動經濟全球化，積極發展全球夥伴關係，堅定支持多邊主義、維護國際公平正義，推動共建“一帶一路”高質量發展，積極參與引領全球治理體系改革和建設，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。



當前，中國發展進入了新時代。白皮書指出，新時代的中國，走中國特色社會主義道路的決心不會改變，與其他國家互學互鑒、合作共贏的決心不會改變，與世界攜手同行的決心不會改變。未來之中國，將以更加開放包容的姿態擁抱世界，同世界形成更加良性的互動，帶來更加進步和繁榮的中國和世界。



白皮書最後指出，當今世界，各國的前途命運從來沒有像現在這樣緊密相連。每個國家都和世界的前途命運休戚相關，只要目標一致、團結起來，共享機遇、共迎挑戰，就能構建人類命運共同體，建設更加美好的世界，走向更加光明的未來。



《新時代的中國與世界》白皮書，由前言、正文和結束語組成，全文2.9萬餘字。白皮書以中、英、法、俄、德、西、阿、日等8個語種發布，由人民出版社、外文出版社分別出版，在全國新華書店發行。



（來源：新華社）