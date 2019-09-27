新聞聯播：美方立即收回禍港黑手！

中評社北京9月27日電／9月26日《新聞聯播》播發國際銳評：美方干涉香港事務損人害己。



美國東部時間周三（25日），美國國會參眾兩院外委會通過由部分議員提出的所謂“2019年香港人權與民主法案”，打著“人權”與“民主”的幌子，公然為香港激進勢力和暴力分子撐腰，粗暴干涉中國內政，嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則，暴露出美國一些人搞亂香港、牽制中國發展的險惡用心。中方對此表示強烈譴責和堅決反對。



所謂“香港人權與民主法案”要求美國政府每年認證香港的自治狀態，以決定是否維持根據“1992年美國－香港政策法”給予香港獨立關稅區等“特殊待遇”。香港事務純屬中國內政，美國根本沒有資格對它指手畫腳搞什麼“認證”！美國有些人充當“世界警察”的霸道心理與強權思維昭然若揭。



香港回歸中國22年來，在中央政府的大力支持下保持自由港和單獨關稅區地位，在經濟、貿易、金融、航運、通信、旅遊、文化、體育等領域以“中國香港”名義，單獨同世界各國、各地區及有關國際組織保持和發展關係，簽訂和履行有關協議。這些獨特的自治權，是香港人所感受到的客觀事實，也是任何不帶偏見的人公認的客觀事實。近四個月來，香港發生一連串極端暴力事件，暴徒們的所作所為早已遠遠超出香港法律許可的正常遊行集會的範疇，突破法治底線，挑戰“一國兩制”原則，對香港經濟社會發展造成嚴重衝擊。



然而，美國有些議員採取“雙重標準”，肆意顛倒黑白，縱容甚至美化香港“反中亂港”分子的極端暴行，將香港警方保持最大克制的執法行為污蔑成“壓制香港自由”，無視香港民眾止暴制亂、恢復秩序的普遍呼聲，極力推動美國國會參眾兩院通過所謂“2019年香港人權與民主法案”，以報復那些維護香港穩定的人士，為“反中亂港”分子留好退路。這種赤裸裸干涉中國內政的做法，充分暴露出美國一些人企圖破壞“一國兩制”、施壓和牽制中國的險惡用心。

