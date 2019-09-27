大華網路報：養東廠、追黨產　沒票房

中評社香港9月27日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，台灣“東廠”最令人不齒的痼疾之一，就是討個黨產，因人而異、因事而異、因時而異、因地而異。所謂的“轉型正義”，始終是呈現變形蟲的投機本質與無脊椎動物的奴才性格。投機，就是見“機”行事，跟著當權者的指揮棒起舞，隨著選戰的節奏掩護綠營的側翼。奴才，就是看著對象、事情，任意調整態度，只辦藍不辦綠。遇到“台灣摩西”就轉彎，便是最好的證明！



2020大選將至，去年經過“東廠事件”後，一度蟄伏的禁衛軍們，又開始追著一些陳年舊案，以為喚起選民對於他們想醜化的時代的印象，就可以幫主子打個側翼。於是中廣和“帝寶案”又開始“古為今用”，中廣被火速認定是所謂的國民黨“附隨組織”，因為當年賣地蓋帝寶，現在說要追徵77億。有趣的是，對於該時主導案子的“台灣摩西”，卻說賣地的錢，沒有事證是流到他那邊，因此存而毋論云云。



回想當年，綠營為了黑化國民黨，拼命的把帝寶案，扯成是“台灣摩西”和他的“大掌櫃”所領導下的國民黨“黑金政權”的象徵，使得這個案子成為眾所周知的，政黨和財團、建商沆瀣一氣的“鐵證”。結果20年過去，如今摩西改以“台獨教父”的角色自居，變形蟲們也就既往不咎、視而不見，把帝寶案“自宮”成只追名嘴、媒體，卻放過元凶的戲碼，也宜乎他們作為東廠“閹宦”的地位了！



當然，放狗咬人，真正的主子還在後頭！其實表面頂著神主牌、裝著神聖高尚，裡子卻是幹著同流合污、庸俗骯髒的勾當，綠營這種假掰手段，選民早已看透而且厭倦。更何況，這些爪牙並不高明，演個變形蟲和奴才的角色，竟也不時出包暴走。前任主委身為去年綠營敗選最大戰犯，已經可說是永遠的笑柄；現在又掀出帝寶案，馬屁拍到馬腿上，我們可以很肯定的說，養東廠、追黨產，真的沒什麼票房！