仇开明：民进黨当局绕不过去的三道“坎”

中評社北京9月27日電／大陆崛起有力塑造两岸关系发展大势，主要在於大陆对台方针政策紧紧抓住依托祖国大陆发展进步、努力增进台湾民众福祉这个根本出发点，把握住了两岸关系发展规律和历史大势。相反，民进黨当局和“台独”势力背离国际格局和两岸关系发展大势，违逆台湾民众求和平谋发展的良好愿望。当前台湾政治乱象和两岸关系走势已经充分表明，民进黨当政有三道“坎”始终绕不过去。



第一道“坎”，是民进黨顽固的“台独”理念立场使其无法正面因应大陆崛起，从而不可避免地走向执政资源萎缩、治理能力恶化。



改革开放以来大陆经济蓬勃发展，逐渐产生世界性影响。而民进黨靠操弄族群製造冲突攫取政治权力，加剧了台湾社会政治对立分化，恶化了经济发展的政策氛围，造成台湾二十多年的蹉跎。从亚洲四小龙的“优等生”到“吊车尾”，大陆与台湾GDP总量之比从1991年的2.2倍扩大到2018年的22.6倍。



两岸经济发展综合实力差距的拉大，大大增进了大陆方面推展两岸关系的实力和底气，台湾社会则“失去了谈论和平统一的勇气”，不仅精英阶层普遍表现出失败感、失落感，而且中产阶层地位下沉，庶民阶层贫困化、边缘化，社会不满骤增。只要民进黨当局当政並继续沉湎于意识形态斗争，限制两岸经济关系发展，就必然导致执政资源日益萎缩，治理空间备受挤压。



第二道“坎”：民进黨为了维持统治地位，必然強打“恐中、抗中”牌，打压“抹红”岛內友陆力量，並全面贴靠美国对抗大陆。对抗、筑墙不仅无法掩盖治理无方的真相，反将累积更大的反抗后坐力。



民进黨当局无法阻挡随大陆崛起而兴的两岸融合发展潮流，因而大肆操弄台湾社会的焦虑，企图筑成一堵排斥大陆影响力的社会心理屏障。



民进黨当局因两岸政策和治理失败，不得已之下只能一方面借执政把持数千个高薪岗位独厚其支持者，确保其黨政利益集团“吃香喝辣”;一方面放手打击国民黨等政治对手及其支持者，贬压不满其执政的庶民群体。对于所谓制度价值则有用则存，无用则废，比如处心积虑地推动“公投”，因结果对其执政不利，则全然推翻。

