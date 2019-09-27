李鴻鈞：黃姍姍接副市長宋不清楚是善意

親民黨委員李鴻鈞接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 親民黨團舉行“吃貨宅經濟，勞權與消費者權益，誰來保障？”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月27日電（記者 黃筱筠）親民黨台北市議員黃珊珊預計10月中旬接任台北市副市長，副市長鄧家基轉任悠遊卡董事長。親民黨“立委”、黨團總召李鴻鈞上午表示，黃姍姍接任副市長，包括：親民黨主席宋楚瑜以及他本人，都沒有接收到訊息，“我們不清楚”，台北市長柯文哲、黃姍姍都沒有跟我們說明，“我們都是看到媒體才知道，這是善意嗎？”



李鴻鈞在親民黨“立法院”黨團舉行“吃貨宅經濟 勞權與消費者權益 誰來保障？”記者會前，受訪做上述表示。



由於親民黨2020大選擁有“總統”、“副總統”提名資格，最近紛紛傳出多位政治人物想要這張“門票”，連柯文哲召黃姍姍擔任副市長，也被認為是對親民黨遞出橄欖枝。



但李鴻鈞的說法卻非如此，他說，大家可能比較不知道，鄧家基也是親民黨籍，鄧這5年來非常努力，值得肯定的副市長，“我不知道他被換掉的原因是什麼”，現在由黃姍姍任副市長，我們完全不清楚。



被問到白橘有合作空間嗎？李鴻鈞則哼哼笑說，宋楚瑜當市府顧問，柯不定時跟主席請益是事實，但是這個牽扯的就是，建立在互信基礎上，基層的疑問也很多，“很多人以為我們跟柯有結盟，柯市長去走動很多都是我們資源，但是他也沒有透過我們，跳過親民黨中央與地方直接聯絡，我們也搞不清楚”。



媒體追問親民黨跟柯文哲互信基礎不夠嗎？李鴻鈞說，人彼此之間誠信非常重要，互信也很重要，柯雖然人氣很高，但是也不能我們去附著柯，我們是有主體性政黨，柯市長人氣高，但我們不會去依靠人家，壯大自己不需要依附別人，這是基本格調。



由於黃姍姍已經辭掉文宣部主任、發言人職位，跟宋楚瑜的關係？李鴻鈞表示，本來就很好關係，之前是因為宋楚瑜至中國大陸有誤會，但已經說明，大家都很清楚。黃姍姍議員雖辭了文宣部主任，但是保有黨籍，黃對宋主席遵從是看得到，親民黨起起落落也對主席不離不棄，這也是事實，把誤會說清楚就好。



但他表示，黃姍姍接副市長我們尊重，我們不是反對，但是應該彼此尊重，柯要用黃接副市長 ，“好歹知會一下，這是基本禮貌”，換掉是鄧家基也是親民黨。有人說“橘子白了”，那就發霉了，親民黨常常被拿出來玩，“一下子橘子紅了、一下綠了，橘子還是橘子”。