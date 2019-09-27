李克強主持召開國務院常務會議

（圖片來源：新華網） 中評社北京9月27日電／國務院總理李克強9月26日主持召開國務院常務會議，部署加強市場價格監測預測預警，保持物價基本穩定，保障基本民生；決定完善燃煤發電上網電價形成機制，促進電力市場化交易，降低企業用電成本；核定第八批全國重點文物保護單位。



會議指出，穩物價事關千家萬戶切身利益，事關經濟社會發展大局。今年以來我國物價總體平穩，前八個月居民消費價格指數漲幅為2.4%，但豬肉等部分食品價格漲幅較大，同時近兩個月來工業生產者出廠價格指數連續下降。面對當前形勢，要尊重規律，更加注重運用市場辦法，遏制部分食品價格過快上漲，保持工業生產者出廠價格基本穩定，保證全年物價總水平處於合理區間。一要強化生活必需品保供穩價。壓實“菜籃子”市長負責制，通過取消不合理禁養限養規定、保證主產區飼料供應等，促進生豬產能加快恢復，做好進口和儲備調節等工作，增加牛羊肉、雞肉等禽肉市場供應，保障節假日等重要時段食品市場供應及價格穩定，密切關注部分關聯產品價格變化，防止物價聯動上漲。二要跟蹤分析國際市場大宗商品價格走勢，及時預警應對苗頭性、傾向性問題，增強調控能力。做好冬季天然氣等保供穩價工作。積極擴大有效投資，帶動相關產業穩定生產經營、穩定就業。三要加強市場監管和價格監測預警。嚴肅查處捏造散布虛假信息、操縱價格等違法行為。四要切實保障困難群眾和重點群體基本生活。各地要按照社會救助和保障標準與物價上漲掛鈎聯動機制，及時足額發放價格臨時補貼。認真做好大中專院校、中小學等食堂肉食供應工作。



為落實黨中央、國務院深化電力體制改革部署，加快以改革的辦法推進建立市場化電價形成機制，會議決定，抓住當前燃煤發電市場化交易電量已占約50%、電價明顯低於標杆上網電價的時機，對尚未實現市場化交易的燃煤發電電量，從明年1月1日起，取消煤電價格聯動機制，將現行標杆上網電價機制，改為“基準價＋上下浮動”的市場化機制。基準價按各地現行燃煤發電標杆上網電價確定，浮動範圍為上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，具體電價由發電企業、售電公司、電力用戶等通過協商或競價確定，但明年暫不上浮，特別要確保一般工商業平均電價只降不升。同時，居民、農業等民生範疇用電繼續執行現行目錄電價，確保穩定。



會議核定了第八批762處新的全國重點文物保護單位，包括古遺址、古建築、近現代重要史跡及代表性建築等。會議強調，要堅持價值優先、質量第一，保證真實性、完整性，健全法規制度，吸引社會力量參與，有效保護、管理和合理利用中華民族的寶貴歷史遺存，促進中華文明薪火相傳，增強民族自信心凝聚力。



會議還研究了其他事項。



（來源：《人民日報》（2019年09月27日01版））