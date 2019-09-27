江蘇宿遷：對23個村和社區開展提級巡察

網頁截圖 中評社北京9月27日電／為有效解決基層侵害群眾利益的腐敗和作風問題，江蘇省宿遷市把村（社區）納入巡察工作當中的重要一環，今年對23個村（社區）開展“提級巡察”。



宿遷市委派出市委第二、第四巡察組分別重點圍繞信訪穩定、脫貧攻堅、掃黑除惡、生態環保、集體“三資”管理等人民群眾關心關注的熱點難點問題，對23個村（社區）開展“提級巡察”，著力發現基層幹部隊伍中存在的“懶、庸、推、慢、浮”“吃、拿、卡、要”和優親厚友、私占集體資產以及群眾身邊的腐敗和作風問題。



市委巡察組分別通過與當地縣委巡察組溝通銜接、與“交叉巡察組”座談交流以及察訪市、縣相關職能部門等方式，並通過廣泛查閱資料和談話印證，梳理出被巡察鄉鎮及其所轄村（社區）的問題“線頭”。此外，在對鄉鎮巡察期間，做實做細村（社區）巡察工作方案 ，分為四個小分隊，到每個村（社區）駐點延伸巡察一個星期，在每個村（社區）召開動員會，下發民主測評表和問卷調查，並開展個別訪談、座談和調研走訪。



市委巡察組將關注的重點聚焦在信訪穩定方面，打開大門接訪，建立一整套接訪、登記、核實、處置等工作方法。同時，對群眾反映集中、能立行立改的涉及幹部作風、公共空間治理、“散亂污”企業治理等方面問題進行了跟蹤督辦，確定立行立改民生實事項目，加快民生工程的推進速度，促進黨風政風社風民風不斷好轉。



（來源：中央紀委國家監委網站）