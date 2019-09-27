國務院部署四方面措施穩物價惠民生

中評社北京9月27日電／穩物價事關千家萬戶切身利益，事關經濟社會發展大局。26日召開的國務院常務會議，部署加強市場價格監測預測預警，保持物價基本穩定，保障基本民生，並提出強化生活必需品保供穩價等四方面措施。



今年以來我國物價總體平穩。1至8月，全國居民消費價格指數同比上漲2.4%，但豬肉等部分食品價格漲幅較大，同時近兩個月來工業生產者出廠價格指數連續下降。



“面對當前形勢，要尊重規律，更加注重運用市場辦法，遏制部分食品價格過快上漲，保持工業生產者出廠價格基本穩定，保證全年物價總水平處於合理區間。”會議提出。



會議強調，強化生活必需品保供穩價。壓實“菜籃子”市長負責制，通過取消不合理禁養限養規定、保證主產區飼料供應等，促進生豬產能加快恢復，做好進口和儲備調節等工作，增加牛羊肉、雞肉等禽肉市場供應，保障節假日等重要時段食品市場供應及價格穩定，密切關注部分關聯產品價格變化，防止物價聯動上漲。



專家分析，這些措施有利於促進生豬生產、增加禽肉市場供應、穩定食品價格，抓住了當前物價上漲的結構性矛盾。



商務部新聞發言人高峰表示，商務部將會同有關部門，國慶節前再向市場投放中央儲備豬肉1萬噸。下一步，商務部將進一步密切關注豬肉市場供求和價格變化，會同有關部門繼續做好中央儲備豬肉投放工作，保障肉類市場供應。



會議還強調，跟蹤分析國際市場大宗商品價格走勢，及時預警應對苗頭性、傾向性問題，增強調控能力。同時，加強市場監管和價格監測預警。嚴肅查處捏造散布虛假信息、操縱價格等違法行為。此外，切實保障困難群眾和重點群體基本生活。



為了保障困難群眾基本生活不受影響，國家發展改革委指導地方嚴格執行社會救助和保障標準與物價上漲掛鈎的聯動機制。截至9月上旬，各地已累計發放價格臨時補貼32.3億元，惠及困難群眾達1.29億人次。



“國慶節期間，物價有望繼續保持平穩運行。”國家發展改革委新聞發言人孟瑋說，將繼續密切監測重要民生商品市場價格變化，根據需要及時採取相應調控措施，保持物價基本穩定。



（來源：人民網）