國防部發言人9月26日答記者問

（來源：國防部網） 中評社北京9月27日電／9月26日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校答記者問。

記者：我有兩個問題。第一個問題，據報道，美國國會研究處近日發布一份報告稱，中國軍隊現代化建設已經成為美國防規劃和預算關注的焦點，中國海軍的發展也對美海軍獲得並維持戰時西太海域控制能力構成重大威脅，這是美在冷戰結束以後首次遇到這樣的挑戰。請問對此有何評論？第二個問題，習主席近日在中央黨校中青年開班講話中提到，當前和今後一個時期，中國發展進入各種風險挑戰不斷積累甚至集中顯露的時期，面臨的重大鬥爭不會少。我們注意到，習主席提到國防和軍隊建設等方面都有風險挑戰，而且越來越複雜。請問如何理解國防和軍隊建設方面面臨的鬥爭和挑戰？這是在對外釋放什麼樣的信號？



任國強：先回答第二個問題。天下雖安，忘戰必危。當今世界，雖然和平、發展、合作、共贏是時代潮流，但世界並不太平，中國仍面臨多種安全威脅和挑戰。解放軍必須枕戈待旦、練兵備戰，強化憂患意識、危機意識、打仗意識，增強鬥爭精神、鬥爭意識、鬥爭本領，一刻不停推進軍事鬥爭準備，時刻準備完成黨和人民賦予的使命任務，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，為實現中國夢、強軍夢提供有力的戰略支撐。



關於第一個問題，我們注意到有關報道。美國會研究處的這份報告罔顧事實，抹黑歪曲中國軍隊現代化建設，鼓噪煽動所謂“中國軍事威脅”，刻意渲染對立與對抗，這不是美方第一次這樣做了，充分暴露出美方一些人頑固抱守冷戰思維和零和博弈等過時理念，充分反映美方一貫的傲慢與偏見，這是十分荒謬、錯誤和危險的，我們對此堅決反對。



中國政府於7月24日發布了《新時代的中國國防》白皮書，從政策制度高度，闡釋了中國將堅定走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策。我們奉勸美方摒棄冷戰思維，主動順應和平與發展的時代潮流，客觀理性看待中國軍隊發展，與中方相向而行，以實際行動推動兩國兩軍關係健康穩定發展，共同維護好世界和地區的和平、穩定與繁榮。＜nextpage＞



記者：本周我國新型兩棲攻擊艦首艦下水備受關注。請問選擇在國慶節前夕這一時機下水有何考慮？能否進一步介紹該型艦艇的相關情況？



任國強：9月25日，中國人民解放軍海軍新型兩棲攻擊艦首艦在上海正式下水。該型艦是我國自主研製的首型兩棲攻擊艦，具有較強的兩棲作戰和執行任務能力。下一步，該艦將按計劃開展設備調試、系泊航行試驗等工作。武器裝備的研製、生產和列裝有其自身的規律和周期。該型艦在國慶前夕下水，為新中國成立70周年增添了節日的喜慶氣氛。



記者：2003年，中國關閉了在基里巴斯的一座航天測控站。當前，基里巴斯決定與中國恢復外交關係。請問中方是否會重啟這一航天測控站？



任國強：中國與基里巴斯目前尚未複交。關於你問到的具體情況，我還需要了解一下。



記者：我有兩個問題。第一個問題，9月2日至6日，美國與東盟十國舉行了首次海上聯合軍事演習，此前美國國務卿蓬佩奧特別強調此次聯演的重要性，聲稱這是基於美國的印太戰略加強與東盟軍事關係的舉措。請問對此有何評論？第二個問題，日本首相安倍晉三近日表示將會在航空自衛隊新設太空戰部隊，有評論認為這一新設的機構是為了因應美國和俄羅斯、中國在太空活動的日益增加。請問對此有何評論？



任國強：關於第一個問題，我們注意到有關報道。我們一貫認為，不管什麼戰略，都不應該渲染對抗對立，特別是針對第三方。國家間的軍事合作，無論是雙邊的還是多邊的，都應該有利於地區的總體和平穩定，這樣做才是一個負責任大國應該有的樣子。關於第二個問題，我們密切關注有關動向。由於歷史和現實的原因，日本在軍事安全領域的動向值得亞洲鄰國和國際社會高度警惕。外空是全人類共同財產，應當成為為全人類共謀福祉的新疆域，而不應該成為軍事力量博弈的新戰場。我們希望日方多做有利於和平穩定的事情。



記者：中國軍隊9月16日至21日在俄羅斯參加俄軍“中部－2019”演習，請介紹我軍參演成果。此外，今後我軍參加俄軍演習會成為常態嗎？



任國強：中國軍隊參加俄羅斯“中部－2019”演習取得諸多豐碩成果，政治、軍事、外交各方面效果都很好。關於你的第二個問題，近年來中俄兩軍在雙邊和上合組織框架內多次舉行聯合軍事演習，已經實現常態化。至於中國軍隊下一步是否常態化參加俄軍某個具體演習，還需要由中俄雙方共同協商確定。＜nextpage＞



記者：關於下周即將舉行的國慶閱兵，請問能否透露這次閱兵的預算有多少？



任國強：這次國慶閱兵嚴格遵循“科學統籌、標準供應、勤儉節約、精打細算”的總體原則，主要依托現有標準、現有設施和現有資源，精准高效實施各項保障，確保每一分錢、每一件物資都用在刀刃上，最大限度發揮有限經費的保障效益。此次閱兵規模比以往更大，人員、裝備更多，但經費物資投入量卻大幅下降，實現了勤儉閱兵的總要求。



記者：據了解，每年陸軍工程大學都會舉行國際學員周活動。請問今年是否繼續舉行？能否介紹相關準備情況？



任國強：2019年10月27日至11月4日，解放軍陸軍工程大學將在南京舉辦第七屆陸軍國際學員周。截至目前，已有14所外國軍事院校確認參加此次活動，中國陸軍12所院校也將參加。中國舉辦陸軍國際學員周的主要目的是為了搭建各國陸軍青年軍官學員國際交流的平台，促進各國學員互學互鑒。本屆陸軍國際學員周以“增進了解、相互學習、發展合作、共創未來”為主題，聚焦“多樣化軍事任務對初級指揮軍官的挑戰”。在學員周期間，還計劃組織專題研討、模擬聯合國維和分隊行動推演、軍事公開課、班組實彈射擊競賽、中國傳統文化體驗等活動。這個活動舉辦多年以來，為中外陸軍青年軍官之間的交流與了解搭建了一個好平台，也是中國軍隊國際軍事合作的一個好品牌。



記者：我有兩個問題。第一個問題，美國國防部長埃斯珀日前警告稱，如果北約盟友採用中國開發的5G通信網絡，會危及美歐間軍事和情報關係，並讓北京對盟友的通信系統擁有一定的控制權，請問對此有何評論？第二個問題，國慶節即將到來，請問今年駐港部隊有沒有計劃舉行相關慶祝活動，同香港市民共慶國慶？



任國強：關於第一個問題，有關言論毫無根據、危言聳聽，我們堅決反對。關於第二個問題，新中國成立70周年是海內外中華兒女共同團聚歡慶的重大節日，全國各地、社會各界都將舉行形式多樣的慶祝活動，歡慶偉大祖國的70華誕。＜nextpage＞



記者：據外媒報道，國外衛星照片顯示，美國“里根”號航母正在南海航行。在“里根”號航母周圍出現不少疑似中國軍艦的船只。請問能否證實？



任國強：美國航母編隊到南海炫耀武力，推動地區軍事化，我們對此堅決反對。我們要求美方切實尊重地區各國的安全關切，為南海和平穩定貢獻正能量。中國軍隊將認真履行自身的職責與使命，堅定捍衛國家主權與安全。



記者：我們注意到昨天國台辦新聞發布會上，發言人馬曉光表示說，即將到來的國慶是海內外中華兒女團聚的盛大節日，幾場重要活動都會有台灣同胞參與。對於閱兵展現的國防建設的巨大成就，有的台灣同胞覺得很振奮，也有的台灣媒體表示這是大陸在“秀肌肉”，對台灣安全構成了威脅。請問對此有何回應？



任國強：正如國台辦發言人所說的，今年是新中國成立70周年，國家將舉辦一系列慶祝紀念活動，屆時將邀請港澳台同胞、海外僑胞共同參與，共襄盛舉。廣大台灣同胞是中華民族的一分子，在中華民族走向偉大復興的進程中定然不能缺席。中國人民解放軍是維護國家主權、統一、領土完整的堅定力量，也是制止分裂、打擊島內“台獨”勢力的強大力量。



記者：剛才發言人介紹在今年北京香山論壇期間，將組織與會代表參觀慶祝中華人民共和國成立70周年國際軍事合作成就展。請發言人介紹一下此次展覽情況。我們是否可以去觀展？



任國強：謝謝你對軍隊國際軍事合作工作的關心。經中央軍委批准，由軍委國際軍事合作辦公室主辦的“為了和平 走向世界——慶祝中華人民共和國成立70周年國際軍事合作成就展”，將於9月30日在中國人民革命軍事博物館舉行。這次展覽是軍隊系統慶祝新中國成立70周年唯一大型專題展，將通過翔實的文獻史料，全面系統展現在黨中央、中央軍委的堅強領導下，國際軍事合作走過的光輝歷程、取得的輝煌成就。展覽主要分為“序—在戰火中誕生”和“開啟軍隊外事工作新征程”“奏響軍事外交和平發展主旋律”“展現新時代國際軍事合作新面貌”等三個部分，重點展示黨的十八大以來，國際軍事合作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞黨在新時代的強軍目標，聚焦備戰打仗，勇於開拓創新，服務構建人類命運共同體，為實現中國夢強軍夢作出的歷史性貢獻。展覽面向公眾開放，歡迎各位記者朋友前往參觀報道。＜nextpage＞



記者：近日，伊朗媒體報道，中國、伊朗、俄羅斯將在印度洋北部地區舉行海上聯合演習。請證實。能否介紹一下演習相關安排情況？



任國強：關於這個問題，目前我沒有需要發布的信息。中國軍隊同有關國家軍隊保持著正常的交流與合作。



記者：此次閱兵編組上有一個高頻詞是“聯合”。無論是成立閱兵聯合指揮部，還是徒步、裝備以及空中梯隊綜合保障上都採用了聯合編組的方式。這樣設計的目的和意義是什麼？



任國強：這次國慶閱兵充分體現了聯合特點，主要考慮是著眼履行“四個戰略支撐”的職能使命，按照聯合作戰要求籌劃設計，充分展示新的領導指揮體制下我軍聯戰聯訓聯保能力。比如，在閱兵的組織指揮上，成立了閱兵聯合指揮部，履行聯合籌劃、聯合指揮、聯合督導的職能。



記者：我有三個問題。第一，日本將於今年10月舉行海上自衛隊閱艦式。日本媒體報道，日本已經向包括中國在內的多個國家發出邀請，並表示這是中國首次參加，請問中國是否派軍艦參加？如果確認的話，能否介紹一下是哪艘艦？第二，由於海灣地區形勢緊張，美國計劃於11月組成55國護航聯盟。請問中國有沒有意向組織自己的護航編隊，以便保護中國的過往商船？第三個，美國航母編隊正在中國南海周邊活動，有規律顯示，美方喜歡在中國重大節日前在周邊海域搞一些小動作。請問對此有何評論？



任國強：第一個問題，我現在能確認的是，中方已收到日方邀請。關於中方是否參加日方組織的閱艦式，雙方防務部門還在協調之中。



第二個問題，中國一貫認真履行負責任大國的國際義務，根據聯合國安理會有關決議，從2008年開始，已派出33批護航編隊執行國際護航任務，保衛重要海上運輸線安全。今後，中國軍隊還將繼續積極提供國際公共安全產品，為世界和平和地區穩定作出貢獻。



第三個問題，關於某些國家的軍艦總會在中國周邊搞些小動作，這裡我想強調，新中國70年的輝煌歷程表明，任何小動作都影響不了中國和中國軍隊的大發展。中國軍隊將一如既往堅定履行使命任務，堅定維護國家主權、安全、發展利益，堅定維護世界和地區的和平與穩定。＜nextpage＞



記者：媒體報道，今年的征兵工作順利推進。當兵成了許多優秀青年的優先選擇。請介紹今年征兵工作情況。



任國強：崇軍尚武、報效國家確實是中華民族的優良傳統。征兵工作是建設鞏固國防和強大軍隊的基礎工程、源頭工程和造血工程，黨和國家歷來高度重視。與往年相比，今年的征集主體更加側重於大學生，征集比例再創新高，數量質量有新的提升。這其中有兩個原因，一是我國大學生兵源潛力非常豐厚，為征集高素質兵源提供了重要的支撐。二是隨著我軍現代化建設的加速推進，也為高素質兵源提供了展示才華、實現人生價值的廣闊平台。我們相信，隨著軍人社會地位的不斷提高，征兵政策制度的優化完善，將會吸引更多優秀適齡青年投入火熱的軍營，為實現中國夢、強軍夢貢獻力量。



記者：剛才發言人介紹了第七屆世界軍人運動會的籌備情況，請問本屆軍運會有什麼值得關注的特色和亮點？



任國強：正如我剛才介紹的，第七屆世界軍人運動會籌備工作已經基本就緒，中國軍隊參賽代表團也在加緊進行賽前準備，來自110個國家的近萬名運動員已經報名參加這次比賽。相信第七屆世界軍人運動會一定會是一屆精彩紛呈的體育盛會。隨著籌備工作的緊前推進，世軍會組委會將會適時舉行專題新聞發布會，發布更多辦賽、備賽、比賽的安排和亮點，讓我們繼續保持關注、保持耐心。



如果沒有別的問題，最後我再說幾句。再過幾天，就是新中國成立70周年的喜慶日子。70年來，在中國共產黨的堅強領導下，英雄的人民軍隊前僕後繼、百折不撓、不怕犧牲、英勇奮戰，為中國人民站起來、富起來、強起來建立了不朽的歷史功勛，為維護國家主權安全和世界和平穩定作出了重要的歷史貢獻。特別是黨的十八大以來，在習近平新時代中國特色社會主義思想的指引下，國防和軍隊建設取得歷史性成就、發生歷史性變革，人民軍隊體制一新、結構一新、格局一新、面貌一新，為維護國家主權、安全、發展利益，支援國家建設和保衛人民生命財產安全提供了強大戰略支撐。進入新時代，在黨中央、中央軍委和習主席的堅強領導下，我們將不忘初心、牢記使命，奮力開創新時代強軍事業的新局面，走好新時代強軍興軍的新征程。在此，我們祝偉大祖國生日快樂！



（來源：人民網）

