三沙氣象人　風雨守南海

孫立在施放高空探測氣球。受訪者供圖 中評社香港9月27日電／中國最南端防災探測一線。



香港文匯報報道，1957年7月1日，西沙永興島上最早的政府部門－－西沙氣象站向外界發出了第一份觀測報告。此後的62年間，一代又一代三沙“氣象人”克服“高溫、高濕、高鹽、高日照”的惡劣氣候環境，默默奉獻自己的青春和汗水，風雨無阻地堅守在風雲變化莫測的南海上，向世界傳遞中國南海的氣象信息。他們是平凡的，卻又是讓人敬仰的，他們用行動傳遞一種堅韌的力量，詮釋一種責任和擔當。



人們印象中的海南省三沙市是碧海藍天，婆娑椰樹，潔白沙灘，多姿珊瑚。然而，三沙雖美，卻也有令人難耐的高溫、高濕、高鹽、高日照。三沙年均日照時間近3，000小時，當地居民常年沒有新鮮蔬菜，飲用水長期依靠補給......如此艱苦的生活條件，不禁讓永興島上的居民發出“住一日是天堂，住一周是人間，住一月是地獄”的感慨。



勇擔重任 暈船煎熬



海南省三沙市氣象局預測減災科科長孫立2009年大學畢業後就選擇到三沙工作，如今34歲的他已在三沙駐守了10年－－但凡有人值守的島礁，孫立幾乎都“守”過。



位於永興島西南的珊瑚島面積僅0.31平方公里，1975年開始設立氣象站。2011年，孫立主動要求到珊瑚島工作－－他永遠忘不了自己第一次乘船去珊瑚島時的經歷，胃里像海浪一樣翻滾，吐累了睡、睡醒了接吐，大船接駁小船，一路漂泊......嚴重暈船的他每次從永興島去珊瑚島都需要鼓足勇氣。



風雨無阻 積勞成疾



孫立告訴香港文匯報記者，預報的基礎在於觀測，在2012年實現觀測自動化前，永興站作為國家基準氣候站、珊瑚站作為國家基本氣象站，數據需每小時上傳，即便遇上狂風暴雨，觀測員也要每小時去一趟觀測場。在最初做觀測員的那幾年，孫立必須每天雷打不動定點採集數據，遇到再大的狂風暴雨也得往外衝。



島上風大濕氣大，工作久了很容易染上風濕病，很多人外出活動再熱都會穿上長褲。孫立的膝關節也有了風濕症狀，在空調房里或下雨天都會酸脹疼痛。



預警狂瀾 力挽及時



通常情況下，氣象工作者總是隱藏在天氣預報的背後，對普通百姓而言既熟悉又陌生。其實，中國颱風預報已居世界先進水平，每次颱風登陸前，三沙有關部門都會依據孫立和同事們提供的預報，早早啟動預警機制，因颱風出現傷亡的情況也越來越少。



南海上的氣象災害除了颱風、暴雨之外，還有海上突發大風、強對流天氣等。讓孫立印象深刻的是2016年4月的一天，當時他正在預報崗值班，發現雷達圖上一條醒目的月牙狀回波，從海南島方向洶洶而來，意味原本風和日麗的三沙海域很快會出現“殺傷性”的狂風暴雨。他立即向三沙市政府及各部門報告，提前發預警，想方設法讓附近海域所有船隻順利回港，無一傷亡。



氣象工作者是防災減災第一道防線的守護人，孫立長期與艱苦孤寂相伴，用自己的實際行動詮釋了“準確、及時、創新、奉獻”的氣象精神，一次又一次贏得了與氣象災害的比拚，並當選第九屆192名全國“人民滿意的公務員”之一。