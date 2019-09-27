痛心青年入歧途　強調法治須堅守

林鄭月娥與市民首場對話昨日在灣仔伊利沙伯體育館舉行。香港文匯報 中評社香港9月27日電／林鄭首場社區對話，真誠聆聽市民心聲。



香港文匯報報道，為更深、更廣聽取民意，與市民同行解決眼下的香港困局，行政長官林鄭月娥與多名司局長昨晚在灣仔伊利沙伯體育館和不同年齡、不同光譜的市民展開首場“社區對話”。她在對話中表示，特區政府始終關心青年人，並坦言之前未有充分明白青年人的需要。她呼籲年輕人靜一靜，讓特區政府聆聽他們心聲的機會，希望他們相信有機會透過與特區政府直接溝通走出困局。但她強調，法治是香港的核心價值，青年人成長亦應有底線，任何人違反法律都必須承擔後果，而破壞法治對下一代沒有好處。



林鄭月娥、政制及內地事務局局長聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華、民政事務局局長劉江華、食物及衛生局局長陳肇始出席昨晚的首場對話會。150名市民從逾2萬名報名者中被抽籤抽中參與，其中30名市民經現場抽籤發言各3分鐘，表達個人對近期香港發生的暴力事件、政治經濟民生、國際形象、年輕人上游機會、香港未來發展等方面的意見。在每6人發言後，林鄭月娥就作出整體回應。



坦承未充分了解青年需求



林鄭月娥坦言，整場風波是由特區政府修例所引起，政府有責任處理。近數月來，香港已不是大家所熟悉的香港，而如何回復香港需我們共同努力。在這方面，特區政府應負上最大責任，希望將安穩交給下一代的香港。



有發言市民提到，近日見許多年輕人參與暴力示威以至違法被捕，要求林鄭月娥爭取傾聽和關心年輕人所想，希望將美好的香港留給下一代。

林鄭月娥強調，香港是屬於年輕人的，特區政府始終關心香港青年人，而關心年輕人有很多方法，特區政府希望和年輕人同行。她坦言，過去沒有很充分聆聽到青年人的心聲，未有清楚了解他們需要的關心，是“一項又一項的政策，一個又一個基金，還是有其他的追求”。



她對有不足18歲以下的示威者被捕感到心痛，直言這些孩子對現時政治問題有幾明白及了解？並呼籲家長、教師及校長讓孩子明白，政治問題不是這麼簡單，更必須守法。



讓下一代成長在法治社會



林鄭月娥強調，特區政府有底線，青年人成長都應該有底線，違反法律就要承擔後果，這亦是為何不能接受所謂“五大訴求”中釋放被捕者，“因為這將對香港社會法治帶來最大的衝擊，對年輕一代沒有好處。”她希望，香港是一個能讓下一代健康成長、有法治的社會。



林鄭月娥並呼籲年輕人靜一靜，給特區政府機會聆聽他們的聲音。暴力不斷的升級，受傷害的不只是年輕人，還包括執法人員和整個香港社會。



她再次呼籲香港停止暴力，希望每個人都幫手，令青年人、示威者明白大家有機會透過直接溝通走出困局。