胡幼偉：聲勢停滯了！老韓，加把勁吧！

胡幼偉。(中評社 資料照) 中評社台北9月27日電／中國國民黨2020參選人韓國瑜近來民調下滑，“行政院”前發言人、中國文化大學新聞系主任胡幼偉今天發文表示，從韓國瑜通過初選考驗而開始競選後，他常常感覺，做為2020候選人，除了繼續被攻擊而反撃，韓的競選團隊好像花樣變少了！除了三重大造勢、周末參拜各地宮廟，以及每周四的與國政顧問座談直播外，連他這個每天必定觀察老韓動向的專家，竟也想不起來，還有什麼競選策略，在持續讓老韓選情升溫，營造勝選氣勢？



胡幼偉指出，除了迷惘，他真的也不了解為什麼會變成這樣。也許，他不該寫這篇文章。因為他畢竟不是韓競辦的成員。不在其位，本不應多言。他只是希望，並再次建議，韓的競選，其實可以更積極一點、更熱鬧一點、更主動一點、更活潑一點、更感人一點，把聲勢更抬高一點！時間真的剩下不多了。他想起以前看大陸劇“水滸”時的那首主題曲中的兩句猛辭兒：該出手時就出手，風風火火到九州！老韓，加把勁吧！您老不是皇帝，韓粉們也不想做急死的太監啊！



胡幼偉群組發文全文如下：



我也有點迷惘



胡幼偉9／27



寫“韓文”到現在，將近三十萬字。有人很客氣，稱我為“韓國瑜專家”；我卻不敢高興，甚至有點迷惘，因為，在競選高雄市長時，老韓頻頻出招，花樣不少，我也在旁觀察分析得不亦樂乎。這些景象，大家都還記憶猶新、耳熟能詳，最後老韓終於炒熱行情，捲起千堆雪，漂亮翻轉高雄。



但從通過初選考驗而開始競選“總統”後，我卻常常感覺，做為“總統”候選人，除了繼續被攻擊而反撃，韓的競選團隊好像“花樣”變少了！除了三重大造勢、周末參拜各地宮廟，以及每周四的與國政顧問座談直播外，連我這個每天必定觀察老韓動向的“專家”，竟也想不起來，還有什麼競選策略，在持續讓老韓選情升溫，營造勝選氣勢？