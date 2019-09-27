金管局：部分虛擬銀行下季試業

中評社香港9月27日電／香港金融管理局在今年3月底至5月初期間，先後發出八張虛擬銀行牌照。金管局副總裁阮國恆表示，部分虛擬銀行可望於今年第四季以試業性質（soft launch）陸續推出服務。在八家虛銀之中，大約一半可於開業後不久為中小企提供服務。



大公報報道，阮國恆昨日在第十一屆“香港銀行家峰會”上致辭時說，根據獲發牌照機構的業務計劃，虛擬銀行預期可於六至九個月內推出服務，但並非硬指標，又說最重要是在服務推出之前，必須確保所有系統準備就緒及符合監管要求，以期銀行業務日後得以持續經營。



重點關注三大風險範疇



對金管局而言，他說將會關注虛擬銀行的三大風險範疇，包括科技風險管理、客戶保障（包括個人私隱資料），以及反洗錢和打擊恐怖分子資金籌集。不過他同時指出，會致力在適度監管與促進銀行業發展之間小心取得平衡。



渣打虛擬銀行（SC Digital Solutions）行政總裁顧海 （Deniz Güven）出席同一場合時說，該行將於明年初正式推出服務，惟年內也會作內部和開業前測試（internal and semi－open test）。他說該行員工每日也在努力，工作重點落在安全、穩定和復原力（resilience）之上。



顧海續說，聽聞可能會有一家虛銀於年內推出服務，初期提供簡單產品，但仍須通過一連串獨立評估、監管要求和強制要求等，故能否順利推出仍需拭目以待。對SC Digital而言，他說作為一家銀行（而非金融科技公司）必須謹慎行事，在開業時確保一切順利，因為客戶“只會給予一次機會”。至於日後如何評估虛擬銀行的表現，他說最重要的關鍵績效指標（KPI）是能否贏取客戶的心（heart share），而非市場佔有率（market share）。



初期只提供簡單產品



天星銀行行政總裁劉鵬表示，預期正式推出服務之初，只會提供“非常簡單產品”，而顧客體驗是重點，故此會為產品增添彈性。舉例說，該行會為客戶提供年期具彈性（flexible tenor）的存款產品，例如年期為27日或80日的存款，而貸款年期亦會採用類似安排。



劉鵬續說，虛擬銀行是新事物，若要取得客戶信任，他認為需時可能比業界預期更長。另方面，由於銀行業在香港已發展得十分成熟，預期虛銀將擔當“第二銀行”（second bank）角色。WeLab虛擬銀行替任行政總裁李家達則說，除了作為客戶的“第二銀行”，他說對於年輕一代而言，可能會選擇虛銀作為其主要往來銀行（primary bank）。



渣打香港是本港三家發鈔行之一，也是本地其中一家大型零售銀行，擁有廣大分行網絡，同時也是SC Digital主要投資者。渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，雖然虛擬銀行業務需要一段時間才能達至收支平衡，但有助建立新品牌和引入合作企業，並推動傳統銀行發展，可與虛擬銀行良性競爭。