國際爵士音樂節動人心弦

香港樂隊Shaolin Fez（大公報） 中評社香港9月27日電／在香港，爵士樂一向不乏知音，經常有大大小小的爵士音樂表演舉行，但論規模較大、較為星光熠熠的，要數由香港爵士樂會（HKJA）主辦的“香港國際爵士音樂節”。今屆音樂節於本月25至今日連續三晚在香港大會堂劇院上演，每場都有兩至三組樂隊精彩獻藝，既有香港樂手，比如集結美國、韓國、加拿大和中國香港四地樂手的Greg Osby Band、由中國香港與日本樂手組成的Ron Ng Trio，亦有來自挪威的elephant9、Mathias Eick Quintet等國外樂隊。



香港樂手盼灣區演出



大公報報道，作為今屆音樂節的首度亮相，一場對公眾免費開放的“香港國際爵士音樂節2019戶外音樂會”於日前在香港公園的奧林匹克廣場舉辦，該活動由康文署主辦、HKJA協辦，令人們自由欣賞爵士樂。大公報記者當日前去，穿過公園的樹木溪流來到廣場，現場音樂動人。



香港樂隊Shaolin Fez邀請嘉賓主音Gretchell Yaneza，演唱多首原創和改編的爵士歌曲。這個樂隊的樂手組成頗有趣，創辦人兼低音大提琴手、貝斯手Samuel Ferrer是個古典音樂人，他的正職是香港管弦樂團低音大提琴手，另外樂隊中也有來自香港小交響樂團的樂手。Samuel接受大公報記者訪問時說：“我們通常表演爵士、流行、搖滾等多種音樂風格，這次特為爵士主題選曲。目前樂隊主要在香港演出，希望未來能將演出擴寬到大灣區。”極具舞台魅力的Gretchell則是首次與樂隊合作，她身兼唱作人和演員，歌聲飽滿而動聽。



國際樂手盡顯風情



而Anne Evenou Quartet由主音、鋼琴、貝斯手和鼓手組成，他們來自法國、美國、加拿大和葡萄牙，主音Anne Evenou一襲紅裙，頭戴玫瑰，盡顯風情。另外，馬來西亞樂隊Az Samad Trio和美國樂隊SJZ Collective也獻演爵士樂，各具風格。



HKJA創辦人及主席李繼堃（Peter Lee）現場玩起造型結他，意圖帶出無拘無束的爵士精神。



他坦言：“人們習慣了到酒吧點一杯酒、和朋友聊著天聽爵士樂，又有多少人願意買票去音樂廳聽爵士樂呢？即便售票不理想，但每年有許多音樂系畢業生尋求演出機會，年輕的爵士樂隊需要多方扶持。”自從事記者工作二十餘年，到推廣及教授爵士樂、參與各大音樂節籌備，再到二○○○年成立非牟利團體HKJA，李繼堃希望藉音樂節為不同的爵士樂隊提供舞台，他亦希望政府給予更多支持。



每年，音樂節均會帶來知名爵士樂手的連場音樂會，當中有些是亞洲或世界首演，甚至獨家演出。除了音樂會，大會還舉辦工作坊、講座及圖片展覽等節目，以饗爵士樂迷。