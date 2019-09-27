上合組織會議通過區域經濟合作文件

中評社北京9月27日電／2019年9月26日，上海合作組織成員國經貿部長第十八次會議在烏茲別克斯坦首都塔什干舉行。商務部副部長、國際貿易談判副代表俞建華率團出席會議。



各方深入討論了區域經濟合作的現狀和前景，強調了在貿易投資、交通物流、旅遊、農業、工業、能源、信息通信技術、區域發展、科技、生態環保等領域加強協作的迫切性和重要性。會議審議通過了新版《上海合作組織成員國多邊經貿合作綱要》草案，擬作為2020年－2035年推動區域經濟合作在新時代取得新發展的重要綱領性指導文件。會議還通過了《上海合作組織成員國在數字化時代發展偏遠和農村地區的合作構想》草案和《上海合作組織經濟智庫聯盟章程》草案，為區域經濟合作開辟了新的領域。上述文件將作為上海合作組織成員國第十八次總理會議的主要經貿成果，提交總理會議批准。



中方提出了加強經貿合作戰略規劃、推動貿易和投資自由化便利化、提升互聯互通水平、加強全球經濟治理合作等建議，得到各方積極響應。會上，各方均表示，對新版《上海合作組織成員國多邊經貿合作綱要》高度重視，決心攜手積極落實，採取切實行動，推動各領域務實合作早日取得新成效。各方強調，反對單邊主義和貿易保護主義，維護世貿組織在全球貿易體制的主渠道地位，支持對世貿組織進行必要改革。



俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、印度、巴基斯坦等國經貿部門負責人，以及上海合作組織副秘書長和實業家委員會代表與會。



（原標題：上海合作組織成員國經貿部長第十八次會議通過區域經濟合作新的綱領性指導文件）



（來源：中國商務部網）